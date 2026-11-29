Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ XIII, nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh nhiều biến động, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và quá trình chuyển đổi số.

Chương trình biểu diễn chào mừng Đại hội Hội Âm nhạc Hà Nội. Ảnh: Văn Bình

Trước những yêu cầu đổi mới trong sáng tác, biểu diễn, phổ biến tác phẩm và bảo vệ bản quyền, Hội đã duy trì hoạt động chuyên môn, phát huy tinh thần đoàn kết, góp phần phát triển đời sống âm nhạc Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức các chuyến đi thực tế, trại sáng tác và cuộc vận động sáng tác theo chủ đề, tạo điều kiện để hội viên tìm kiếm chất liệu từ đời sống, lịch sử và văn hóa dân tộc.

Nhân dịp kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2020, Hội tham gia cuộc vận động sáng tác của thành phố với 40 tác phẩm dự thi, trong đó 10 tác phẩm đoạt giải cấp thành phố. Trong đại dịch Covid-19, Hội phát động cuộc vận động sáng tác “Chung tay cùng cả nước phòng, chống Covid”, sau hai tháng có 25 tác phẩm được hình thành.

Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Văn Bình

Một trong những hoạt động được duy trì thường xuyên là sinh hoạt chuyên môn vào ngày 15 hằng tháng. Trong nhiệm kỳ, Hội tổ chức 55 buổi sinh hoạt, giới thiệu 417 tác phẩm của 387 tác giả và 17 buổi thông tin, tọa đàm âm nhạc. Các chủ đề trao đổi là những vấn đề được giới nghề quan tâm như bản quyền tác giả, âm nhạc thiếu nhi, hình tượng thiên nhiên, tiếng cười trong âm nhạc, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Song song với sáng tác, Hội chú trọng tổ chức biểu diễn, đưa tác phẩm đến gần công chúng. Chương trình “Tình yêu Hà Nội” tiếp tục được duy trì, với 5 chương trình tại Nhà hát Lớn Hà Nội và Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ trong nhiệm kỳ. Hội cũng phối hợp tổ chức hai cuộc “Liên hoan các ban nhạc” tại Sơn Tây và Tây Hồ. Trong 5 năm qua, Hội kết nạp 53 hội viên mới, nâng tổng số hội viên lên 413 người.

Nhiệm kỳ mới 2026-2031, Hội Âm nhạc Hà Nội xác định phương châm đổi mới, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo; tập trung nâng cao chất lượng sáng tác, phát huy bản sắc văn hóa Thăng Long - Hà Nội, duy trì các chương trình biểu diễn, đẩy mạnh lý luận phê bình, quảng bá tác phẩm trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số.

PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam phát biểu. Ảnh: Văn Bình

Phát biểu tại Đại hội, PGS.TS, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam mong muốn, Hội Âm nhạc Hà Nội tiếp tục chuyên nghiệp hóa hoạt động, ứng dụng công nghệ số, xây dựng các chương trình hành động cụ thể, đóng góp thiết thực vào công nghiệp văn hóa Thủ đô. Bên cạnh đó, Hội cần chủ động xây dựng dàn nhạc giao hưởng, mở rộng giao lưu quốc tế và nâng cao vị thế âm nhạc Hà Nội.

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội phát biểu. Ảnh: Văn Bình

NSND Trần Quốc Chiêm, Chủ tịch Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội ghi nhận những kết quả của Hội Âm nhạc Hà Nội trong phát triển đội ngũ và nâng cao chất lượng sáng tác. NSND Trần Quốc Chiêm đề nghị Hội tiếp tục triển khai các nghị quyết của Đảng về văn hóa, khuyến khích sáng tác tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đào tạo tài năng trẻ, giao lưu quốc tế và huy động nguồn lực xã hội hóa.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Âm nhạc Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 9 thành viên. Nhạc sĩ, NSND Nguyễn Quang Vinh tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội. Các Phó Chủ tịch gồm nhạc sĩ Nguyễn Mai Kiên, nhạc sĩ Nguyễn Tiến Mạnh và nhạc sĩ Giáng Son.

NSND Nguyễn Quang Vinh, Chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội (thứ ba từ trái sang) phát biểu. Ảnh: Văn Bình

Phát biểu nhận nhiệm vụ, nhạc sĩ, NSND Nguyễn Quang Vinh khẳng định Ban Chấp hành Hội Âm nhạc trong nhiệm kỳ mới sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tạo đổi mới trong hoạt động chuyên môn, thúc đẩy âm nhạc Hà Nội phát triển, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của công chúng Thủ đô và cả nước.