Diễn ra từ ngày 27/11 đến 30/12 tại B&C Maison d’Art, Thi Sách, Hà Nội, Triển lãm “Cảm mùa” là cuộc gặp gỡ của 8 hoạ sĩ: Lê Trần Hậu Anh, Trần Xuân Bình, Phạm Bình Chương, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Minh (Minh phố), Công Quốc Thắng, Đậu Quang Toàn, Lê Văn Thư (Lê Thư). Mặc dù cùng tập trung vào một chủ đề giàu tính gợi mở, tại triển lãm, mỗi hoạ sĩ lựa chọn một ngôn ngữ tạo hình, một cách cảm và một điểm nhìn riêng.

Góc triển lãm "Cảm mùa".

Góc Triển lãm "Cảm mùa".

Hoạ sĩ Lê Trần Hậu Anh, TS nghệ thuật, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam khai thác cảnh quan đô thị qua ngôn ngữ tạo hình giản lược, những mảng màu giàu cảm xúc và ký ức về không gian sống. Các tác phẩm “Phố bên sông”, “Phản chiếu” tạo nên một không gian thị giác đặc biệt. Ở đó, cảnh vật không chỉ được nhìn thấy mà còn được cảm nhận qua những rung động nội tâm.

Hoạ sĩ Phạm Bình Chương, người có 20 năm giảng dạy tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam nổi bật với “Gánh hàng rong” và “Nắng sớm ngã ba” – tranh sơn dầu về phố Hà Nội, giàu chiều sâu ánh sáng và dấu ấn kiến trúc xưa.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Thạc sĩ mỹ thuật, giảng viên Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Trần Xuân Bình mang đến các sáng tác trên lụa và acrylic, tái hiện vẻ đẹp bình dị của đời sống, thiên nhiên qua cảm xúc nhẹ nhàng, gần gũi.

Thạc sĩ mỹ thuật Nguyễn Văn Đức (“Đức Hà Giang”, “Đức Gold”) đầy ấn tượng với tranh phong cảnh miền núi phía Bắc và kỹ thuật sơn mài kết hợp vàng quỳ, mang vẻ đẹp lãng mạn, giàu cảm xúc với các tác phẩm “Chiều vàng”, “Những áng mây vàng”.

Hoạ sĩ Nguyễn Minh (Minh phố) ghi dấu ấn với mạch sáng tác về phố và di sản văn hóa. Các tác phẩm “Những câu chuyện nhỏ”, “Mùa qua phố” tái hiện Hà Nội lúc giao mùa qua những rung cảm tinh tế cùng gió heo may, hương cốm và sắc lá chuyển mùa – một Hà Nội vừa quen thuộc, vừa mang dấu ấn rất riêng của cá nhân hoạ sĩ.

Trong khi đó, họa sĩ, thạc sĩ mỹ thuật Công Quốc Thắng lại khai thác ký ức về những vùng đất qua ngôn ngữ sơn mài trừu tượng, hình khối và sắc màu gợi dòng chảy của sự sống. Sử dụng chất liệu sơn mài, “Sương sớm” và “Nắng đông” biểu đạt khoảnh khắc chuyển biến của đất trời trong đó, mùa không chỉ là cảnh quan cụ thể mà trở thành một trạng thái cảm xúc.

Một số tác phẩm trưng bày tại triển lãm.

Lấy cảm hứng từ 36 phố phường Hà Nội, thể hiện ký ức đô thị và sự giao thoa quá khứ – hiện tại bằng hội họa trừu tượng biểu hiện, các tác phẩm “Phố nhỏ”, “Trăng lạnh” của họa sĩ Đậu Quang Toàn mang đến cảm nhận về vòng luân chuyển không ngừng của thiên nhiên cũng như ký ức đô thị.

Lựa chọn trực họa làm phương thức sáng tác chủ đạo, các tác phẩm “Dưới vòm thu”, “Về nhà” của hoạ sĩ Lê Văn Thư (Lê Thư) tìm vẻ đẹp trong những khoảnh khắc đời thường, chuyển tải trải nghiệm và ký ức qua ngôn ngữ hội họa chân thành.

Một điểm đáng chú ý khác về triển lãm được Ban tổ chức tiết lộ là “Cảm mùa” được thực hiện theo hình thức giám tuyển gián tiếp. Ban tổ chức lựa chọn chủ đề và mời những họa sĩ đang có tác phẩm mới sáng tác về mùa tham gia, thay vì đặt hàng sáng tác theo một ý niệm định sẵn.

Điều này cũng cho thấy mùa là một đề tài có sức gợi đặc biệt đối với các họa sĩ Hà Nội và Bắc Bộ. Nếu tổ chức triển lãm với chủ đề này tại những địa phương khác, việc tìm kiếm một nhóm họa sĩ đang cùng sáng tác về mùa có thể không dễ dàng. Nhưng ở Hà Nội, mùa đã trở thành một mạch cảm hứng gần gũi trong sáng tạo của nhiều nghệ sĩ.

Các hoạ sĩ cùng khách mời trong ngày khai mạc triển lãm.

Thách thức của những người làm giám tuyển “Cảm mùa” - nhà nghiên cứu Vũ Huy Thông, Lý Đợi không nằm ở việc tìm kiếm tác phẩm, mà ở khả năng lựa chọn những cá tính nghệ thuật khác biệt, đồng thời tạo nên sự hài hòa về không gian, tâm thế và cảm xúc, để các tác phẩm có thể cùng kể một câu chuyện về mùa.

Việc quy tụ được 8 họa sĩ, 8 cá tính sáng tạo, nhưng cùng tạo nên một hành trình cảm xúc đi qua các mùa trong năm làm nên sự độc đáo của triển lãm lần này. Sự đa dạng về chất liệu, bút pháp và cách tiếp cận giúp “Cảm mùa” không dừng lại ở một triển lãm phong cảnh, mà mở ra những đối thoại về cách con người nhìn nhận, lưu giữ và cảm nhận thế giới xung quanh. Ở đó, con người, đời sống và những dấu hiệu sinh hoạt đô thị vẫn hiện diện, nhưng không giữ vai trò trung tâm. Nhân vật chính của các tác phẩm là mùa – là cảm giác, cảm xúc và những rung động trước sự chuyển biến của thiên nhiên. Mùa trở thành điểm tựa để con người lắng lại, đối diện với ký ức, những rung động và khát vọng bình yên. Trong nhịp sống đô thị ngày càng nhanh, những bức tranh về mùa có thể mở ra một khoảng lặng, nơi người xem được trở về với sự thư thái, tự tại mà đôi khi chính mình đã bỏ quên.