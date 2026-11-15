Rộn ràng những 'Bữa cơm đại đoàn kết'

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Ngũ (TP Quảng Ninh) tổ chức Hội thi “Mâm cơm Đại đoàn kết” năm 2026 nhân kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Năm nay, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) được tổ chức gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Bên cạnh hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao, biểu dương các tập thể, gia đình, cá nhân tiêu biểu, "Bữa cơm đại đoàn kết" là dịp để bà con trong khu dân cư cùng góp sức chuẩn bị, chia sẻ niềm vui, khó khăn trong cuộc sống.

Bữa cơm chung ở buôn làng

Dù đang trong vụ hái cà phê bận rộn, bà H Bing Byă và chị em phụ nữ đã có mặt tại Nhà văn hóa cộng đồng buôn Ky (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) từ sớm để cùng chuẩn bị nguyên liệu cho bữa cơm đại đoàn kết của buôn. Người mang gạo, người góp mắm muối, người đem rau hái trong vườn nhà. Trên mâm cơm là những món ăn không còn xa lạ với đồng bào dân tộc Ê Đê; song niềm vui được góp mặt, góp công chuẩn bị bữa cơm đã tạo sự gắn kết mọi người.

Để hỗ trợ công tác tổ chức những cuộc sum vầy như vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk đã hỗ trợ kinh phí cho "Bữa cơm đại đoàn kết" với mức hỗ trợ là 10 triệu đồng/khu dân cư. Ngoài nguồn hỗ trợ của tỉnh, nhiều làng, buôn còn được địa phương hỗ trợ thêm từ nguồn xã hội hóa. Nguồn lực ấy cùng sự hưởng ứng của người dân giúp các thôn, buôn, tổ dân phố có thêm điều kiện tổ chức bữa cơm chung, nhất là ở những nơi đời sống còn khó khăn.

Theo ông Y Giang Gry Niê Knơng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Lắk, việc tổ chức "Bữa cơm đại đoàn kết" có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ khu dân cư. Bữa cơm tạo không gian để người dân gặp gỡ, chia sẻ niềm vui, khó khăn, đồng thời tăng sự gắn kết giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận với nhân dân.

Sắc màu đại đoàn kết tại các thôn, buôn của tỉnh Đắk Lắk

Cũng trong không khí rộn ràng ấy, ngày 15/11, các thôn, bản, khu phố trên địa bàn thành phố Quảng Ninh đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026, gắn với hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian, giao lưu cộng đồng mang đến không khí rộn ràng cho khu dân cư.

Tại khu phố Vàng Danh 4, "Bữa cơm đại đoàn kết" là một trong những hoạt động được bà con mong đợi. Bà Nguyễn Thị Quang, Trưởng Ban Công tác Mặt trận khu phố, cho biết ngay sau khi nhận kế hoạch của phường, khu phố đã triển khai các nội dung chuẩn bị, huy động các tổ chức đoàn thể và đông đảo nhân dân cùng tham gia. Ban Công tác Mặt trận khu phố xác định ngày hội là dịp để bà con gặp gỡ, thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cùng nhìn lại những kết quả trong xây dựng khu dân cư và tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết.

Với sự quan tâm của địa phương và sự hưởng ứng của nhân dân, bữa cơm chung nhận được sự hưởng ứng của hầu hết các hộ dân trong khu phố. Ngày thường, mỗi người bận rộn với công việc riêng, ít có dịp ngồi lại trò chuyện. Bữa cơm là khoảng thời gian để mọi người quây quần trò chuyện, thêm gắn bó với nhau.

Hội thi "Mâm cơm Đại đoàn kết" năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Ngũ (thành phố Quảng Ninh) tổ chức.

Mâm cơm kể chuyện tình làng nghĩa xóm

Tinh thần giao lưu, chia sẻ cũng được gửi gắm trong Hội thi "Mâm cơm Đại đoàn kết" năm 2026 do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đông Ngũ (thành phố Quảng Ninh) tổ chức. Tham gia hội thi, 11 đội đến từ các thôn trên địa bàn xã đã mang đến mâm cơm được chuẩn bị công phu, bảo đảm dinh dưỡng, sáng tạo trong chế biến và trình bày. Những món ăn truyền thống, đặc sản địa phương được kết hợp với sản phẩm OCOP, nông sản, sản vật đặc trưng của quê hương.

Cùng với phần chế biến, các đội thi thuyết trình về ý tưởng, ý nghĩa món ăn, nét đẹp văn hóa ẩm thực. Với chủ đề "Đại đoàn kết", mỗi đội gửi gắm một câu chuyện về tình cảm gia đình, tình làng nghĩa xóm, sự sẻ chia, tương trợ và đoàn kết giữa các dân tộc.

Qua những mâm cơm, nét đẹp văn hóa ẩm thực địa phương được tôn vinh, sự khéo léo, sáng tạo của người dân được khơi dậy. Việc cùng chuẩn bị món ăn, giới thiệu sản vật, kể câu chuyện quê hương cũng trở thành một cách gìn giữ bản sắc và tăng sự gắn kết giữa các thôn.

Phụ nữ bản Ven (xã Xuân Lương, thành phố Bắc Ninh) làm bánh dày tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sự gắn kết ấy càng thêm ý nghĩa ở những thôn, bản vừa sáp nhập. Tại bản Ven (xã Xuân Lương, thành phố Bắc Ninh), đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam diễn ra tại nhà văn hóa bản. Chị em cùng biểu diễn văn nghệ, tham gia các trò chơi dân gian, giã bánh dày…

Bản Ven được hình thành trên cơ sở hợp nhất 3 bản Ven, Thượng Đồng và Xoan. Thông qua hoạt động giã bánh dày và các trò chơi dân gian, người dân trong bản không chỉ gìn giữ, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống mà còn tăng cường sự gắn kết cộng đồng, chung tay xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình hạnh phúc.

Trong không khí rộn ràng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, "Bữa cơm đại đoàn kết" mang ý nghĩa của một cuộc sum vầy, nơi mỗi người cùng góp công sức, chia sẻ để thêm hiểu nhau, qua đó thắt chặt tình đoàn kết trong khu dân cư.