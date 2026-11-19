Tiết mục Dân ca Quan họ do các Nghệ nhân làng Diềm (phường Kinh Bắc) biểu diễn.

Sáng 19/11, Bảo tàng Bắc Ninh tổ chức trưng bày chuyên đề “Dấu ấn di sản UNESCO trên miền đất Kinh Bắc”, nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2026) và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hiến, hiện có hơn 4.000 di tích, 24 bảo vật quốc gia và nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể đặc sắc. Đặc biệt, 8 di sản được UNESCO ghi danh đã góp phần khẳng định bản sắc và giá trị văn hóa của vùng đất này.

Các đại biểu thực hiện Nghi thức cắt băng khai mạc trưng bày.

Trưng bày giới thiệu hình ảnh, tư liệu, hiện vật tiêu biểu về 8 di sản UNESCO, giúp công chúng tìm hiểu lịch sử hình thành, giá trị và sức sống của từng loại hình di sản.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, khách tham quan còn được trải nghiệm dân ca Quan họ, ca trù, hát Then, thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ; in tranh dân gian Đông Hồ, tìm hiểu văn hóa Quan họ qua các trò chơi tương tác và khám phá không gian di sản gắn với chùa Vĩnh Nghiêm.

Thông qua hoạt động này, Bảo tàng Bắc Ninh góp phần đưa di sản đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống, gắn giáo dục di sản với quảng bá văn hóa và phát triển du lịch bền vững.