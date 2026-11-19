Từ ngày 18 - 24/11, tại Bảo tàng Điện Biên Phủ diễn ra triển lãm ảnh chuyên đề “Sắc màu văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên”. Cùng với đó, tại sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ, từ ngày 21 - 24/11 tổ chức triển lãm ảnh, trưng bày sách, ấn phẩm và các sản phẩm truyền thông số giới thiệu lịch sử, văn hóa, con người Điện Biên.

Ảnh tư liệu.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện là chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam, diễn ra lúc 20 giờ ngày 21/11 tại Sân Vận động tỉnh. Trong ngày 21/11, Bảo tàng Điện Biên Phủ tổ chức trình diễn nghi lễ buộc chỉ cổ tay dân tộc Lào, nghệ thuật khèn Mông, múa dân gian dân tộc Thái, Khơ Mú và các trò chơi truyền thống.

Từ ngày 21 - 24/11, nhiều hoạt động trải nghiệm văn hóa, trò chơi dân gian được tổ chức tại khu vực sân hành lễ Tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ngày 23 - 24/11, tại Di tích Đồi A1 diễn ra không gian trải nghiệm, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc. Đặc biệt, tối 22 và 24/11, Bảo tàng Điện Biên Phủ trình diễn công nghệ 3D Mapping tái hiện Chiến dịch Điện Biên Phủ; ngày 22/11 ra mắt hệ thống thuyết minh tự động Audio Guide.

Các hoạt động thể thao gồm: Giải bóng chuyền đoàn kết công nông binh lần thứ 41, từ ngày 19 - 21/11; thi đấu xay ngô, đẩy xe đạp thồ, tung còn, kéo co ngày 24/11. Ngày 28/11, tại xã Mường Phăng diễn ra Giải chạy địa hình, leo núi chinh phục đỉnh Pu Tó Cọ với chủ đề “Theo dấu chân Đại tướng”.

Dịp này còn có hoạt động phát động phong trào “Người Điện Biên văn minh - không xả rác” ngày 20/11 và hội nghị gặp mặt doanh nghiệp kinh doanh du lịch ngày 23/11, góp phần thúc đẩy quảng bá, phát triển du lịch địa phương.