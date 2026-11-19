Trải qua gần 400 năm, đến nay chùa Keo (xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên) vẫn giữ nguyên kiến trúc độc đáo mang bản sắc từ thời Lê Trung Hưng thế kỷ thứ XVII. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị, thống nhất trình Hội đồng Di sản quốc gia để công nhận tượng Thích Ca sơ sinh chùa Keo có niên đại từ thế kỷ XVII là bảo vật quốc gia. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Chính giữa đỉnh khám chạm một con rồng trong tư thế nhìn thẳng chính diện. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Hoa văn hoa sen được chạm khắc thành đài sen làm bệ đứng cho tượng Thích Ca sơ sinh và được chạm khắc tỉ mỉ ở phần chân khám tượng. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Du thuyền hát giao duyên tại Lễ hội chùa Keo mùa thu. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Hình rồng là hoa văn chủ đạo trong các đồ án trang trí trên hiện vật, được chạm khắc tại vị trí ngoài khám tượng với 9 rồng. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Tượng Thích Ca sơ sinh rất độc đáo ở chỗ được đặt trong một khám gỗ. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Gác chuông gỗ ba tầng đặc sắc của kiến trúc Phật giáo Việt Nam tại chùa Keo đã in đậm trong tâm trí du khách thập phương. (Ảnh: Nguyễn Công Hải/TTXVN)

Hình rồng là hoa văn chủ đạo trong các đồ án trang trí trên hiện vật. (Ảnh: Nguyễn Công Hải /TTXVN)