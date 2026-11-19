Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11), từ ngày 21 đến 24-11, Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa (số 17 Võ Văn Ký, phường Tây Nha Trang, đối diện Ga Nha Trang) tổ chức trưng bày hình ảnh, tư liệu, hiện vật với chủ đề “Văn hóa Công an nhân dân đi đầu tạo dựng văn hóa phát triển”. Bảo tàng mở cửa từ 7 giờ 30 đến 17 giờ hằng ngày và miễn phí vé vào cửa.

Khách tham quan Bảo tàng Công an tỉnh Khánh Hòa.

Tại tầng 1 của bảo tàng, các hình ảnh, tư liệu, hiện vật tái hiện chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an Khánh Hòa qua các thời kỳ. Những kỷ vật này là chứng tích lịch sử, ghi lại tinh thần chiến đấu kiên cường, sự tận tụy và những đóng góp thầm lặng của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ. Bên cạnh đó, 40 bức ảnh khắc họa sinh động các mặt công tác của Công an tỉnh: Đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng và triển khai phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”.

Tầng 2 trưng bày các tác phẩm nghệ thuật với chủ đề “Văn hóa Công an nhân dân - Vì Nhân dân phục vụ”. Các tác phẩm mang đến góc nhìn khác về người chiến sĩ công an: Không chỉ thực thi nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, giữ gìn bình yên cuộc sống, mà còn có đời sống tâm hồn, tình cảm, trách nhiệm với cộng đồng, luôn hướng đến giá trị chân - thiện - mỹ trong công việc và cuộc sống.

Hoạt động nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân tìm hiểu những giá trị văn hóa, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, đồng thời lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ công an bản lĩnh, nhân văn, vì Nhân dân phục vụ.