Các đại biểu chụp ảnh chung tại Hội nghị Thượng đỉnh các nhà lãnh đạo kinh tế APEC lần thứ 33 ở Thâm Quyến, Trung Quốc, ngày 19/11/2026. Ảnh: Yonhap/TTXVN phát

Từ cái ôm hiếm thấy giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung, màn trình diễn máy bay trên bầu trời đến những ca khúc tiếng Anh và tiếng Quảng Đông do Đệ nhất phu nhân Trung Quốc Bành Lệ Viện lựa chọn, ngày đầu tiên của Hội nghị APEC tại Thâm Quyến có nhiều chi tiết ngoại giao đáng chú ý.

Cái ôm hiếm thấy giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump

Ngày 18/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đích thân ra sân bay Thâm Quyến đón Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây là lần đầu tiên trong gần 7 thập kỷ một nhà lãnh đạo cấp cao nhất Trung Quốc trực tiếp đón nguyên thủ nước ngoài tại sân bay.

Sau màn bắt tay, hai nhà lãnh đạo bất ngờ trao nhau một cái ôm ngắn. Cùng lúc đó, 5 máy bay chiến đấu J-10C bay qua bầu trời, nhả khói màu đỏ, vàng và xanh để chào đón Tổng thống Mỹ.

Ông Tập Cận Bình nhắc lại chuyến thăm Mỹ hồi tháng 9, khi ông Trump và Đệ nhất phu nhân Melania đón nhà lãnh đạo Trung Quốc tại sân bay, đồng thời nhấn mạnh Trung Quốc coi trọng lễ nghĩa và có truyền thống đáp lại sự tiếp đón trọng thị.

Đây được xem là màn mở đầu giàu tính biểu tượng cho hội nghị APEC, trước thềm cuộc gặp ba bên dự kiến giữa lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc và Nga.

Hai chiếc vali hạt nhân theo chân các nhà lãnh đạo tới Thâm Quyến

Một chi tiết thu hút sự chú ý là sự xuất hiện của chiếc vali hạt nhân Cheget của Nga. Hình ảnh một sĩ quan hải quân Nga mang chiếc vali này được ghi lại bên lề hội nghị hôm 18/11.

Cheget là một phần trong hệ thống chỉ huy hạt nhân của Nga, phục vụ việc liên lạc và truyền đạt mệnh lệnh liên quan đến lực lượng hạt nhân. Trong khi đó, chiếc vali hạt nhân của Tổng thống Mỹ, thường được gọi là nuclear football, vẫn chưa được nhìn thấy tại Thâm Quyến.

Chiếc vali của Mỹ chứa các phương án tác chiến và phương tiện hỗ trợ tổng thống đưa ra quyết định, truyền lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân.

Một sĩ quan Nga đang mang theo chiếc cặp hạt nhân, được gọi là "Cheget", vào ngày 18/11/2026 tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: X

Ca khúc Nhật Bản thập niên 1960 chào đón Thủ tướng Takaichi

Khi Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đến Trung tâm Truyền thông Quốc tế Thâm Quyến dự tiệc chiêu đãi tối 18/11, ban nhạc trên sân khấu chuyển sang trình diễn ca khúc Ue o muite arukou, được biết đến rộng rãi ở phương Tây với tên gọi Sukiyaki.

Bài hát ra mắt tại Nhật Bản năm 1961, do cố ca sĩ Kyu Sakamoto thể hiện và từng gây tiếng vang tại Mỹ. Ca từ kể về một người vừa đi vừa ngước nhìn lên trời để ngăn nước mắt rơi, gợi những tâm trạng và ký ức buồn.

Đệ nhất phu nhân Trung Quốc gây chú ý với khả năng tiếng Anh

Trong tiệc chiêu đãi tối 18/11, bà Bành Lệ Viện đồng hành cùng Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón ông Trump và các nhà lãnh đạo khác. Đệ nhất phu nhân Trung Quốc tiếp tục sử dụng tiếng Anh để giao tiếp với khách quốc tế, thể hiện phong thái thân thiện, tự tin và khả năng làm chủ các nghi thức ngoại giao.

Bà xuất hiện trong bộ váy hồng nhạt, cổ chữ V, kết hợp giày màu sáng, với phong cách thanh lịch, giản dị quen thuộc.

Các nhà lãnh đạo APEC đeo khăn mang phong cách Trung Quốc khi chụp ảnh chung

Trong bức ảnh gia đình truyền thống tại hội nghị APEC ngày 19/11, các nhà lãnh đạo được lựa chọn khăn quàng cổ màu đỏ hoặc xanh, như một cách thể hiện nét văn hóa của nước chủ nhà.

Phần lớn lãnh đạo, trong đó có ông Tập Cận Bình, chọn khăn đỏ. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin chọn khăn xanh.

So với một số kỳ APEC trước, việc đưa trang phục truyền thống của nước chủ nhà vào bức ảnh chung lần này được thực hiện tiết chế hơn.

Khu nghỉ dưỡng Kỳ Lân Sơn Trang – địa điểm diễn ra cuộc gặp ba bên

Trong khi các phiên họp chính của APEC diễn ra tại Trung tâm Trao đổi Quốc tế Thâm Quyến, một phần hoạt động ngoại giao quan trọng được bố trí tại Kỳ Lân Sơn Trang (Kylin Villa), khu nghỉ dưỡng ven hồ thuộc sở hữu nhà nước, nằm ở phía Tây Bắc thành phố.

Khu nghỉ dưỡng 5 sao này nằm dưới chân núi Kỳ Lân, có không gian biệt lập và khuôn viên vườn rộng. Đây được lựa chọn làm địa điểm tổ chức các cuộc gặp cấp cao bên lề, trong đó có cuộc gặp giữa ông Tập Cận Bình, ông Donald Trump và ông Vladimir Putin.

Người dân Thâm Quyến có dịp nhìn thấy ông Trump qua cửa kính xe bọc thép

Tối 18/11, khi đoàn xe của Tổng thống Trump di chuyển qua những tuyến phố rực sáng ánh đèn ở Thâm Quyến để tới tiệc chiêu đãi, người dân hai bên đường có dịp quan sát nhà lãnh đạo Mỹ qua cửa kính dày của chiếc limousine bọc thép mang tên The Beast (Quái thú).

Video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ông Trump nhìn ngắm những tòa nhà chọc trời và giơ nắm tay về phía đám đông. Một số người đứng bên đường reo lên phấn khích khi thấy ông vẫy tay.

Chiếc Cadillac đặc biệt này được thiết kế để chống đạn, chịu được sức ép từ các vụ nổ cũng như những cuộc tấn công hóa học và sinh học.

Ẩm thực Quảng Đông và âm nhạc quốc tế trong tiệc chiêu đãi

Tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo APEC tối 18/11 được thiết kế để giới thiệu văn hóa địa phương, đồng thời thể hiện tầm nhìn quốc tế của Trung Quốc.

Thực đơn tập trung vào những món ăn đặc trưng của Quảng Đông, gồm tôm hùm xào gừng và hành lá, cá mú hấp xì dầu cùng các món điểm tâm Quảng Đông (dim sum). Những món ăn này được phục vụ cùng rượu vang từ Ninh Hạ, Trung Quốc.

Ông Tập Cận Bình mỉm cười nhưng không trò chuyện với Thủ tướng Nhật Bản

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi có cuộc tiếp xúc trực tiếp đầu tiên tại Thâm Quyến kể từ mùa Thu năm ngoái, thời điểm quan hệ hai nước trở nên căng thẳng sau những phát biểu gây tranh cãi của bà Takaichi liên quan vấn đề Đài Loan.

Hai nhà lãnh đạo trao đổi nụ cười và bắt tay tại tiệc chiêu đãi APEC, nhưng không có cuộc trò chuyện nào được ghi nhận. Khoảnh khắc ngắn ngủi này thu hút sự chú ý trong bối cảnh quan hệ Trung Quốc - Nhật Bản vẫn tồn tại nhiều bất đồng.

Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc thu hút sự chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc

Bà Kim Hea Kyung, phu nhân Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, nhận được nhiều lời khen từ cư dân mạng Trung Quốc nhờ phong thái gần gũi, cách ứng xử thân thiện với nhân viên phục vụ và phong cách thời trang.

Khi tới Thâm Quyến hôm 18/11, vợ chồng Tổng thống Hàn Quốc được đón tiếp bằng nghi thức trải thảm đỏ. Hơn 100 vũ công mặc áo trắng, váy hồng đứng trên đường băng, vẫy hoa chào đón hai người.

Những hình ảnh bà Kim thể hiện sự quan tâm tới nhân viên phục vụ và tình cảm dành cho chồng cũng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội Trung Quốc, tạo nên nhiều bình luận tích cực về cặp đôi lãnh đạo Hàn Quốc.

Ông Putin mang theo chiếc limousine biểu tượng của nước Nga

Khi Tổng thống Vladimir Putin tới Thâm Quyến sáng 18/11, chiếc limousine Aurus Senat màu đen đã chờ sẵn trên đường băng. Xe có gắn quốc kỳ Nga nhỏ ở phía trước.

Được sản xuất tại Nga, Aurus Senat đã trở thành phương tiện quen thuộc trong các chuyến công du nước ngoài của ông Putin. Nhà lãnh đạo Nga từng sử dụng chiếc xe này tại lễ nhậm chức tháng 5/2018. Mẫu xe bắt đầu được sản xuất hàng loạt tại Cộng hòa Tatarstan từ năm 2021.

Ông Putin cũng từng sử dụng chiếc limousine này như một công cụ ngoại giao, mời lãnh đạo Ấn Độ, Triều Tiên và Ai Cập đi cùng, thậm chí tặng xe cho một số nhà lãnh đạo như cử chỉ thể hiện thiện chí của Moskva.

Các nhà hàng nước ngoài tại Thâm Quyến kỳ vọng hưởng lợi từ APEC

Hội nghị APEC quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp từ khắp khu vực châu Á - Thái Bình Dương, mang đến cơ hội quảng bá cho các nhà hàng nước ngoài tại Thâm Quyến.

Matt Klein, chủ nhà hàng bánh mì kiểu New York HH Bagels ở khu Shekou, đã kinh doanh tại đây gần 14 năm. Ông hy vọng sự kiện quốc tế lần này giúp nhà hàng tiếp cận nhiều khách hàng hơn và mở ra cơ hội kinh doanh mới.

Tuy nhiên, các chủ nhà hàng nước ngoài vẫn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt và tâm lý chi tiêu thận trọng của người tiêu dùng Trung Quốc.

Thủ tướng Thái Lan có cảm giác như trở về quê nhà

Đối với Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul, hội nghị APEC tại Thâm Quyến mang ý nghĩa khá đặc biệt bởi gia đình ông có nguồn gốc từ miền Nam Trung Quốc. Khi được hỏi cảm nhận về chuyến thăm tỉnh Quảng Đông hôm 18/11, ông bật cười và trả lời bằng tiếng Quảng Đông: "Hou hoi sam!", nghĩa là "rất vui".

Khả năng sử dụng tiếng Quảng Đông của ông Anutin khiến chuyến công tác tại Thâm Quyến trở nên gần gũi hơn, đồng thời tạo thêm một chi tiết thú vị trong các hoạt động bên lề hội nghị.

Chiếc xe 'Quái thú' của ông Trump xuất hiện giữa thủ phủ xe điện

Thâm Quyến là một trong những trung tâm phát triển xe điện hàng đầu Trung Quốc. Vì vậy, sự xuất hiện của chiếc limousine bọc thép The Beast của Tổng thống Mỹ tạo nên sự tương phản đáng chú ý.

Chiếc Cadillac One này được cho là sử dụng động cơ V8, có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,7 dặm/gallon, tương đương 64 lít/100 km. Lượng khí thải ước tính khoảng 170 kg/100 km, cao gấp 10-12 lần một chiếc ô tô chở khách thông thường.

Trong khi đó, thành phố chủ nhà bố trí hàng trăm phương tiện chạy điện hoặc hybrid để phục vụ các đoàn đại biểu tham dự APEC, qua đó giới thiệu năng lực phát triển ngành công nghiệp xe năng lượng mới của Trung Quốc.