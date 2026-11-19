Làng Gò Cỏ mang vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ của một làng quê ven biển Sa Huỳnh

Đưa nghề truyền thống thành sản phẩm du lịch

Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL) cùng đại diện các sở, ngành tỉnh Quảng Ngãi vừa tổ chức khảo sát, đánh giá thực tế tại Công viên di sản Làng Gò Cỏ. Đây là một trong những điểm đến của tỉnh Quảng Ngãi tham gia bình chọn “Điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất” năm 2026.

Nằm tách biệt với những khu vực đô thị náo nhiệt, Gò Cỏ mang vẻ đẹp bình dị, nguyên sơ của một làng quê ven biển. Những khối đá lớn với hình thù độc đáo nằm xen giữa nếp nhà, những lối đi quanh làng, tạo nên cảnh quan đặc trưng. Phía trước là biển xanh trong, những con sóng nhẹ nhàng vỗ vào bãi đá; phía sau là không gian làng quê yên ả với những nếp nhà mộc mạc.

Đến Gò Cỏ, du khách không chỉ được hòa mình vào thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu đời sống, nghề truyền thống và văn hóa của cư dân miền biển. Đặc biệt, những dấu tích kiến trúc, di vật gắn với các nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa vẫn hiện diện trong không gian làng cổ, tạo nên chiều sâu lịch sử và bản sắc riêng cho điểm đến.

Trung tâm du khách Làng Gò Cỏ, nơi đón tiếp, cung cấp thông tin và giới thiệu các giá trị văn hóa, lịch sử của làng cổ đến du khách

Ông Đoàn Sung, Chủ tịch HTX Cộng đồng điều phối làng Gò Cỏ cho biết, ngôi làng nằm trong vùng lõi văn hóa Sa Huỳnh, mang dấu ấn của một làng cổ Chăm Pa, hội tụ các giá trị tài nguyên rừng, biển và hoạt động sản xuất truyền thống của cư dân bản địa.

Điểm khác biệt của Gò Cỏ là các giá trị du lịch không tách rời đời sống sản xuất của người dân. Bốn nghề truyền thống gồm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp vừa tạo sinh kế, vừa trở thành nguồn tài nguyên để xây dựng các trải nghiệm du lịch nông thôn.

Khi du lịch được bổ sung như một sinh kế mới, những nghề truyền thống tiếp tục được duy trì, đồng thời góp phần gìn giữ văn hóa bản địa. Theo ông Sung, để mô hình phát triển lâu dài, cần có tổ chức cộng đồng đứng ra điều phối, tạo sự đồng thuận, bảo đảm người dân cùng tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch.

Ông Lê Văn Hời, người dân làng Gò Cỏ chia sẻ, từ khi làm du lịch, bà con rất vui và đồng tình hưởng ứng. Trước đây, ngôi làng nằm xa khu vực náo nhiệt, ít người biết đến, cuộc sống bình lặng như tách biệt với bên ngoài. Nay, Gò Cỏ đã được nhiều người biết đến, đón các đoàn khách trong nước và quốc tế đến tham quan.

Đoàn công tác tham quan, khảo sát mô hình homestay phục vụ khách du lịch tại Làng Gò Cỏ

Tuy nhiên, ông Hời cũng bày tỏ mong muốn được hướng dẫn cụ thể về thủ tục tổ chức lưu trú qua đêm cho khách nước ngoài tại làng. Đây là điều kiện để du khách có thêm thời gian trải nghiệm cuộc sống, sinh hoạt và văn hóa cùng cộng đồng địa phương.

Hoàn thiện hạ tầng, kết nối thị trường để tăng sức hút

Đánh giá thực tế tại Gò Cỏ, ông Đặng Quý Nhân, đại diện Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho rằng, nơi đây sở hữu những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, cần được bảo tồn và quảng bá rộng rãi hơn.

Theo ông Nhân, điều đáng ghi nhận trong quá trình phát triển du lịch cộng đồng không chỉ là giá trị kinh tế mà còn là niềm vui, sự gắn bó và những đổi thay trong đời sống của người dân. Để tăng khả năng tiếp cận của du khách, địa phương cần quan tâm đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn từ các tuyến cao tốc, quốc lộ đến khu vực di tích văn hóa Sa Huỳnh và làng Gò Cỏ; đồng thời làm rõ hơn những giá trị riêng có của điểm đến.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ địa phương hoàn thiện hồ sơ, nâng cao chất lượng điểm đến, hướng đến những tiêu chuẩn cao hơn. Quan trọng hơn, du lịch phải tạo được sinh kế bền vững, cải thiện đời sống và mang lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư.

Du khách có dịp khám phá đời sống, văn hóa và các nghề truyền thống của cư dân làng biển

Đại diện ngành du lịch, bà Trương Thị Thu Hương, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ VHTTDL), đánh giá cao câu chuyện hồi sinh làng Gò Cỏ. Từ một ngôi làng từng vắng bóng người, nơi đây đang dần được khôi phục nhờ sự trở về, chung tay gìn giữ và khai thác các giá trị văn hóa bản địa của người dân.

Theo bà Hương, giá trị của Gò Cỏ không chỉ nằm ở những sản phẩm du lịch được hình thành mà còn thể hiện qua tình yêu quê hương, sự gắn bó của người dân với mảnh đất mình sinh sống. Đây là yếu tố tạo nên bản sắc riêng, giúp du lịch cộng đồng có sức sống và khả năng phát triển lâu dài.

Để chuyển những lợi thế sẵn có thành sản phẩm có sức cạnh tranh, địa phương cần xác định rõ sản phẩm đặc trưng, nhóm khách hàng hướng đến và phương thức kết nối thị trường. Bên cạnh trải nghiệm văn hóa Sa Huỳnh, làng chài ven biển, cánh đồng muối và hoạt động nông nghiệp, Gò Cỏ có thể phát triển các sản phẩm hàng hóa phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách như muối Sa Huỳnh, gốm thủ công; kết hợp trải nghiệm làm sản phẩm và mua về làm quà.

Việc kết nối với các doanh nghiệp lữ hành cũng cần được chú trọng nhằm xây dựng tour, tuyến trọn gói, kết nối Gò Cỏ với những điểm đến lân cận, qua đó kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu của du khách.

Tặng quà lưu niệm là sản phẩm gốm đến các thành viên đoàn công tác

Bà Hương cũng lưu ý địa phương cần từng bước hoàn thiện hồ sơ công nhận điểm du lịch, quan tâm đầu tư hạ tầng thiết yếu như bãi đỗ xe, nhà vệ sinh và các dịch vụ phục vụ khách tham quan. Bộ VHTTDL sẽ hỗ trợ thông qua các chương trình tập huấn, kết nối doanh nghiệp và quảng bá trên các nền tảng truyền thông, mạng xã hội để hình ảnh Gò Cỏ được lan tỏa rộng hơn.

Từ những giá trị di sản, cảnh quan đến các nghề truyền thống và sự đồng lòng của cộng đồng, Gò Cỏ đang từng bước hình thành hướng đi riêng cho du lịch nông thôn. Bảo tồn những gì vốn có, tạo thêm sinh kế từ chính tài nguyên bản địa sẽ là nền tảng để ngôi làng ven biển này phát triển bền vững và trở thành điểm dừng chân hấp dẫn trên hành trình khám phá Quảng Ngãi.