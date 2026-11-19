Năm 2026 mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của đất nước với mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên, tạo nền tảng để Việt Nam duy trì tốc độ tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu này, nền kinh tế cần được khơi thông và bổ sung các nguồn lực đầu tư, trong đó tín dụng ngân hàng tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong việc cung ứng vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng. Cùng với yêu cầu mở rộng quy mô tín dụng, việc ổn định mặt bằng lãi suất, giảm chi phí vốn và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận nguồn vốn cũng trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống ngân hàng.

Trong bối cảnh đó, bám sát chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), BIDV chủ động triển khai đồng bộ giải pháp giảm lãi suất cho vay, mở rộng chương trình tín dụng ưu đãi, qua đó trực tiếp chia sẻ chi phí vốn với khách hàng, hỗ trợ duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giảm lãi suất cho vay

Thực hiện chỉ đạo của NHNN, từ ngày 21/10, BIDV giảm 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Việc điều chỉnh này tạo cơ sở giảm lãi suất cho vay đối với khoản vay có lãi suất thả nổi, được xác định trên cơ sở lãi suất tiền gửi tiết kiệm tại các kỳ định giá lại.

Từ ngày 21/10, BIDV giảm 0,5%/năm lãi suất huy động niêm yết đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Dự kiến đến hết năm 2026, trên 300.000 tỷ đồng dư nợ hiện hữu sẽ được điều chỉnh giảm lãi suất theo chính sách này. Đây là giải pháp có tác động trực tiếp và trên diện rộng, giúp nhiều khách hàng giảm chi phí lãi vay, cải thiện khả năng cân đối dòng tiền và bổ sung nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Mở rộng tín dụng ưu đãi

Cùng với điều chỉnh mặt bằng lãi suất, BIDV dành nguồn lực triển khai chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của nền kinh tế. Trong quý IV, ngân hàng triển khai đồng bộ 14 chương trình tín dụng ưu đãi cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân, với tổng doanh số giải ngân dự kiến khoảng 500.000 tỷ đồng.

Nổi bật là chương trình thúc đẩy tăng ròng tín dụng ngắn hạn VNĐ, có quy mô dự kiến 100.000 tỷ đồng, lãi suất cho vay từ 6,0%/năm, thấp hơn đến 2,0%/năm so với mặt bằng lãi suất cho vay thông thường. Chương trình tập trung đáp ứng nhu cầu vốn ngắn hạn phục vụ sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng của Chính phủ, NHNN; qua đó giúp doanh nghiệp chủ động nguồn vốn, duy trì hoạt động và nắm bắt cơ hội mở rộng sản xuất.

BIDV triển khai chương trình tín dụng ưu đãi nhằm đáp ứng nhu cầu vốn đa dạng của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, BIDV triển khai 13 chương trình tín dụng ưu đãi khác dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp FDI và các lĩnh vực như kinh tế xanh, công nghệ cao, nhà ở xã hội, cũng như nhu cầu vốn của người dân. Việc đa dạng hóa đối tượng và lĩnh vực ưu tiên thể hiện định hướng phân bổ nguồn vốn có trọng tâm, gắn hoạt động tín dụng với nhu cầu của nền kinh tế và mục tiêu phát triển của đất nước.

Thông qua triển khai đồng thời chính sách giảm lãi suất và chương trình tín dụng ưu đãi, tổng mức BIDV giảm thu nhập để hỗ trợ cho khách hàng trong những tháng cuối năm 2026 ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Đây là nguồn lực thiết thực mà BIDV chia sẻ với khách hàng, góp phần giảm áp lực chi phí tài chính trong bối cảnh nhu cầu vốn cho phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh tiếp tục gia tăng.

Minh bạch chính sách, tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng

Để chính sách hỗ trợ vốn phát huy hiệu quả, BIDV chú trọng công khai, minh bạch thông tin về lãi suất, phí dịch vụ, đối tượng áp dụng và điều kiện tham gia chương trình tín dụng ưu đãi thông qua hệ thống chi nhánh, phòng giao dịch và kênh thông tin chính thức của ngân hàng. Khách hàng có thể chủ động liên hệ điểm giao dịch BIDV để được tư vấn về chính sách lãi suất, điều kiện cấp tín dụng và lựa chọn chương trình phù hợp với nhu cầu vốn.

Song song đó, BIDV đẩy mạnh chuyển đổi số, đơn giản hóa quy trình, nâng cao chất lượng phục vụ; tăng cường tiết giảm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả quản trị và sử dụng vốn. Đây là giải pháp mang tính nền tảng, giúp ngân hàng tối ưu nguồn lực, nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo thêm dư địa để triển khai chính sách hỗ trợ khách hàng thông qua giảm lãi suất cho vay.

Trong bối cảnh nền kinh tế bước vào giai đoạn tăng tốc, nhu cầu vốn ngày càng lớn và yêu cầu về hiệu quả sử dụng vốn ngày càng cao, BIDV xác định việc đồng hành cùng doanh nghiệp và người dân không chỉ dừng lại ở cung ứng tín dụng, mà còn phải hướng tới giảm chi phí vốn, nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng vốn hiệu quả. Thông qua chính sách giảm lãi suất và chương trình tín dụng ưu đãi được triển khai đồng bộ, BIDV khẳng định vai trò của ngân hàng thương mại chủ lực, tích cực thực hiện chủ trương của Chính phủ và chỉ đạo của NHNN, góp phần khơi thông nguồn lực, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế bền vững.