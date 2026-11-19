Giữ nhịp gắn kết từ không gian sinh hoạt cộng đồng

Tại nhiều khu dân cư ở Hòa Xá, nhịp sinh hoạt cộng đồng được mở rộng theo hướng gần dân, sát thực tế từng thôn. Nhà văn hóa, sân chơi thể thao hay các tuyến đường làng không chỉ phục vụ hoạt động tập thể mà trở thành chốn quen để các thế hệ gặp gỡ, trò chuyện và cùng bàn bạc chuyện xóm giềng.

Chương trình giao lưu văn nghệ ở thôn Thái Hòa, xã Hòa Xá. Ảnh: Thanh Hằng

Nhìn nhận sự đổi mới của quê hương, ông Đỗ Ngọc Liên (thôn Thái Hòa) phấn khởi khi bà con ngày càng đoàn kết, đồng thuận và tích cực tham gia các phong trào chung. Theo ông Liên, những buổi sinh hoạt tập thể ấy tạo không khí cởi mở, kéo gần khoảng cách giữa các gia đình và khơi gợi trách nhiệm với việc thôn. Ông mong muốn thôn luôn giữ vững sự gắn kết, tổ chức thêm các buổi ra quân vệ sinh môi trường, làm đẹp đường làng và duy trì thường xuyên các hoạt động để người dân cùng tham gia, thụ hưởng.

Ông Nguyễn Tiến Bùi ở thôn Bài Lâm chia sẻ tại Ngày hội Đại đoàn kết. Ảnh: Huy Nguyện

Cùng chung cảm nhận, ông Nguyễn Tiến Bùi (thôn Bài Lâm) cho biết các hoạt động văn nghệ, thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân và vun đắp tình đoàn kết trong cộng đồng. Để phong trào lan tỏa, ông Bùi đề nghị lãnh đạo thôn tiếp tục nâng cao vai trò tổ chức, kết nối, mở rộng thêm nhiều không gian sinh hoạt để bà con thuận lợi góp mặt và thụ hưởng đời sống văn hóa ngay tại cơ sở.

Bên cạnh giao lưu văn hóa, thể thao, sinh hoạt cộng đồng còn là dịp để người dân cùng nhìn lại những việc đã làm được, trao đổi những tồn tại cần tháo gỡ và biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Những cách làm hay, những gương sống trách nhiệm được ghi nhận kịp thời đã góp phần bồi đắp tinh thần tự quản ở cơ sở.

Không chỉ dừng ở các buổi gặp gỡ trực tiếp, nhịp gắn kết ở cơ sở tại Hòa Xá còn được nối dài bằng những cách làm đổi mới trong lắng nghe nhân dân và chỉnh trang không gian sống. Địa phương vận hành mã QR mô hình “Lắng nghe nhân dân nói - Hành động để phục vụ nhân dân”, Zalo mini App OA Hòa Xá, nền tảng iHanoi và mô hình “Làng số”.

Năm 2026, toàn xã tổ chức 29 hội nghị đại biểu nhân dân tại khu dân cư với 1.805 đại biểu tham dự, vận động hơn 16.000 hộ gia đình ký cam kết thực hiện Bộ tiêu chí “5 không - 5 có”.

Bữa cơm Đại đoàn kết ở thôn Đặng Giang. Ảnh: Huy Nguyện

Trên các tuyến đường làng, phong trào xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp được cụ thể hóa bằng việc trồng 675 cây xanh với kinh phí 213 triệu đồng, xây dựng 2 vườn hoa mini tại thôn Bội Bình và thôn Thái Hòa với diện tích gần 400m² mỗi vườn, kinh phí gần 110 triệu đồng; lắp đặt và gắn biển 07 nhà chờ xe buýt trên Quốc lộ 21B cùng 3 sân chơi thể thao tại các thôn Xuân Quang, Triều Khê, Bài Lâm Thượng, tổng trị giá trên 290 triệu đồng.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Hòa Xá Đặng Đăng Khoa cho biết, MTTQ xã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và các tổ chức thành viên hướng dẫn các thôn tổ chức hoạt động phù hợp với điều kiện thực tế, đề cao vai trò chủ động của nhân dân. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được gắn kết với việc đánh giá phong trào ở khu dân cư và chăm lo các gia đình khó khăn, để sự đoàn kết được đo bằng những việc làm cụ thể.

Mở lối an sinh từ sự sẻ chia bền bỉ

Nếu sinh hoạt cộng đồng tạo sự đồng thuận thì công tác an sinh xã hội chính là thước đo chiều sâu nghĩa tình ở Hòa Xá. Từ các nguồn lực vận động xã hội hóa và Quỹ “Vì người nghèo” tiếp nhận hơn 620 triệu đồng từ các tổ chức, doanh nghiệp, trường học và đơn vị đồng hành, nhiều phần hỗ trợ đã được chuyển tới đúng người, đúng hoàn cảnh.

Lãnh đạo xã Hoà Xá trao quà tặng gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Thanh Hằng

Tại 12 thôn, 120 suất quà (mỗi suất 1,25 triệu đồng, tổng kinh phí 150 triệu đồng) đã được trao tới các hộ cận nghèo và gia đình khó khăn nỗ lực vươn lên trong cuộc sống.

Trong số những trường hợp nhận hỗ trợ ở thôn Đinh Xuyên có bà Đinh Thị Kết, người đang tảo tần nuôi cháu nhỏ mồ côi. Đón nhận sự thăm hỏi kịp thời của địa phương và bà con láng giềng giữa lúc cuộc sống còn nhiều bộn bề, bà Kết không giấu được niềm xúc động. Với bà, sự sẻ chia chân tình ấy không chỉ vơi bớt phần nào gánh nặng mưu sinh mà còn là điểm tựa tinh thần ấm áp, tiếp thêm nghị lực để bà chăm sóc cháu khôn lớn.

Đáng chú ý là cách làm an sinh ở Hòa Xá không dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà mở ra những bước đệm lâu dài về chỗ ở, sinh kế và điều kiện học tập cho người dân. Địa phương hỗ trợ xây mới 3 nhà Đại đoàn kết với mức 80 triệu đồng/hộ và sửa chữa 1 nhà với mức 30 triệu đồng.

Cùng với đó, 50 suất quà (mỗi suất 1,3 triệu đồng) được trao cho các gia đình khó khăn; 46 xe đạp (mỗi chiếc 1,5 triệu đồng) và 10 bộ máy tính (mỗi bộ 15 triệu đồng) được trao cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên, đạt thành tích học tập tốt.

Lãnh đạo xã Hoà Xá trao tặng tranh cho thôn. Ảnh: Thanh Hằng

Nhìn nhận vai trò của sự đồng thuận từ cơ sở, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hòa Xá Nguyễn Văn Định nhấn mạnh, đoàn kết là nền tảng quan trọng để địa phương huy động sức dân, phát huy nội lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần ấy cần được thể hiện ngay từ mỗi khu dân cư bằng sự đồng thuận, trách nhiệm và những việc làm cụ thể của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Thời gian tới, xã tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tập hợp, vận động nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng và chăm lo tốt hơn đời sống văn hóa, an sinh của người dân.

Từ những buổi sinh hoạt ở nhà văn hóa, những mái ấm được dựng xây đến từng công trình dân sinh trên địa bàn, xã Hòa Xá đang giữ vững nhịp gắn kết cộng đồng từ những điều gần gũi nhất. Khi sự sẻ chia trở thành nếp nghĩ, cách làm thường nhật của người dân, nền tảng đoàn kết ở cơ sở càng thêm bền chặt để địa phương hướng tới mục tiêu phát triển văn minh, giàu đẹp và nghĩa tình.