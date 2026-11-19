Thông tin được bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TPHCM (Sở Du lịch), cho biết tại họp báo kinh tế - xã hội chiều 19/11.

Lũy kế 11 tháng năm 2026, TPHCM ước đón hơn 10,23 triệu lượt khách quốc tế, tăng 33,5% so với cùng kỳ và đạt 93,07% kế hoạch năm. Khách nội địa đạt khoảng 47,58 triệu lượt, tăng 4,39%, đạt 95,16% kế hoạch. Tổng thu du lịch ước đạt 330.416 tỷ đồng, tăng 29,54% và vượt 0,13% kế hoạch cả năm 2026.

Để duy trì đà tăng trưởng, thành phố phối hợp các sở, ngành, hãng hàng không và doanh nghiệp tổ chức chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao, mua sắm từ cuối tháng 11 đến hết Tết Nguyên đán 2027.

Nổi bật là Tuần lễ Du lịch TPHCM lần thứ 6, diễn ra từ ngày 4-12/12 với chủ đề Thức cùng thành phố - Chạm từng trải nghiệm. Sự kiện được mở rộng tại 3 không gian gồm Công viên Bờ sông Sài Gòn (phường An Khánh), phường Vũng Tàu và phường Bình Dương, giới thiệu diện mạo du lịch đa dạng của thành phố sau hợp nhất.

Bà Nguyễn Trần Tâm Hà, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến du lịch TPHCM (Sở Du lịch) thông tin tại họp báo chiều 19/11. Ảnh: Phước Sáng

Từ ngày 23/11 đến 20/12, các địa phương tổ chức hoạt động hưởng ứng, kết nối với lễ hội Ẩm thực Chợ Lớn lần thứ 4 và lễ hội nghệ thuật đường phố Sài Gòn 2026.

Tại khu vực ven sông Sài Gòn, các hoạt động tập trung quảng bá du lịch, văn hóa, ẩm thực, làng nghề, biểu diễn nghệ thuật và Việt phục. Phường Vũng Tàu giới thiệu sản phẩm du lịch biển, nghỉ dưỡng; phường Bình Dương tổ chức triển lãm, quảng bá sản phẩm du lịch, đặc sản và sản phẩm OCOP.

Song song với các sự kiện, ngành du lịch triển khai chương trình kích cầu với sự tham gia của 43 đơn vị, doanh nghiệp, tương ứng 44 điểm đến và đầu mối dịch vụ, cung cấp tổng cộng 156 chương trình, gói ưu đãi.

Trong đó, 28 đơn vị thuộc lĩnh vực lưu trú, ẩm thực, trải nghiệm văn hóa và mua sắm tham gia chương trình. Nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng giảm 20-48% giá phòng; các chương trình mua sắm giảm đến 50%, kéo dài đến hết tháng 2/2027.

Các khu, điểm tham quan và bảo tàng triển khai 59 nội dung ưu đãi, giảm 15-50% giá vé, kèm các gói vé gia đình, vé đoàn và miễn phí tham quan theo đối tượng, khung giờ.

Ngoài ra, 11 doanh nghiệp lữ hành xây dựng tour kích cầu với giá từ 200.000 đồng/khách, giảm phổ biến 8-15%. Các sản phẩm kết nối du lịch đô thị, đường sông, di sản, ẩm thực, nghỉ dưỡng biển và liên kết vùng.

Những tháng cuối năm 2026, ngành du lịch TPHCM sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình kích cầu. Ảnh: Phước Sáng

Thời gian tới, TPHCM định hướng đa dạng hóa sản phẩm, kết nối du lịch đô thị trung tâm với du lịch biển, nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu, Long Hải, Hồ Tràm, Bình Châu, Côn Đảo và du lịch sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp.

Thành phố cũng chú trọng phát triển tour cuối tuần, du lịch gia đình và MICE nhằm kéo dài thời gian lưu trú, tăng chi tiêu của du khách; đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch xanh, an toàn, văn minh.

Sở Du lịch đang hoàn thiện Đề án phát triển du lịch TPHCM đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, làm cơ sở khai thác tiềm năng và không gian phát triển mới.