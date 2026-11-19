Không gian của chương trình “Thanh xuân hoa lửa”

Ngày 19.11, tại Đường Sách TP.HCM, chương trình “Thanh xuân hoa lửa” diễn ra với nhiều hoạt động trưng bày và trải nghiệm tương tác, giới thiệu những câu chuyện về người phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến chống Mỹ.

Thông qua hình ảnh, tư liệu và các kỷ vật lịch sử, chương trình tái hiện một phần ký ức về những người phụ nữ đã góp sức cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.

Đây là hoạt động do nhóm sinh viên Khoa Công nghệ Truyền thông, Trường Đại học FPT TP.HCM tổ chức, nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật và khuyến đọc với chủ đề “Văn hóa Việt Nam qua những trang sách”, diễn ra từ ngày 18.11 đến 6.12 tại Đường Sách TP.HCM. Chương trình do Đường Sách TP.HCM phối hợp với UBND phường Sài Gòn, các đơn vị xuất bản, tổ chức văn hóa, giáo dục và đối tác thực hiện, hướng đến kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Theo anh Nguyễn Thành Tài, đại diện BTC, chương trình được xây dựng với mong muốn tạo ra một hành trình để người trẻ chủ động khám phá, tương tác và thể hiện cảm xúc khi tiếp cận các câu chuyện lịch sử.

Từ định hướng đó, ba trạm hoạt động được thiết kế theo hành trình tìm hiểu, tương tác và kết nối cảm xúc, giúp người tham gia không chỉ tiếp nhận thông tin mà còn trực tiếp trải nghiệm, suy ngẫm về những câu chuyện được giới thiệu.

Các bạn trẻ trải nghiệm chạm vào ký ức lịch sử

Điểm đáng chú ý của “Thanh xuân hoa lửa” là cách tổ chức nội dung theo hướng trải nghiệm, thay vì chỉ trưng bày tư liệu để người xem quan sát.

Ba trạm hoạt động gồm “Thông tin chung”, “Bạn nhớ gì?” và “Điều muốn gửi lại” được xây dựng với nội dung và thử thách riêng, lồng ghép các thông tin, câu chuyện lịch sử để người tham gia chủ động khám phá.

Tại trạm “Thông tin chung”, bốn kỷ vật được giới thiệu gắn với cuộc đời và dấu ấn của bốn người phụ nữ tiêu biểu. Đó là chiếc áo lam gắn với Ni trưởng Thích nữ Diệu Thông (tên thật Phạm Thị Bạch Liên, sinh năm 1931), người nữ chiến sĩ biệt động hoạt động trong vỏ bọc tu hành; chiếc bút gắn với bà Nguyễn Thị Bình, người phụ nữ có dấu ấn đặc biệt trong quá trình đàm phán, ký kết Hiệp định Paris; khẩu súng gắn với hình ảnh nữ anh hùng Nguyễn Thị Út (Út Tịch), người phụ nữ Nam Bộ kiên cường, vừa làm mẹ vừa cầm súng chiến đấu; và chiếc khăn rằn, áo bà ba gắn với nữ tướng Nguyễn Thị Định, người lãnh đạo phong trào “Đội quân tóc dài”.

Mỗi kỷ vật gợi mở một câu chuyện, góp phần khắc họa những vai trò khác nhau của phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến. Từ hoạt động cách mạng bí mật, đấu tranh trên mặt trận ngoại giao đến trực tiếp chiến đấu, những hình ảnh được giới thiệu cho thấy sự dũng cảm, kiên cường và tinh thần cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Ở trạm “Bạn nhớ gì?”, người tham gia được thử thách khả năng ghi nhớ và tìm hiểu những thông tin vừa tiếp cận. Trong khi đó, trạm “Điều muốn gửi lại” mở ra không gian để mỗi người viết lời nhắn lên bức tường Hoa Lửa, thể hiện suy nghĩ và cảm xúc sau khi tìm hiểu về những câu chuyện của thế hệ đi trước.

Đại diện BTC cho biết, thông qua chương trình, nhóm mong muốn người trẻ hiểu hơn về sự hy sinh của các thế hệ đi trước, nhận thức sâu sắc giá trị của hòa bình và ý nghĩa cuộc sống hiện tại. Thông điệp “Chạm kỷ vật - Chạm một thời thanh xuân” cũng thể hiện mong muốn kết nối câu chuyện quá khứ với trách nhiệm của mỗi người trong hiện tại.

Các bạn trẻ tham gia trải nghiệm

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thông tin, “Thanh xuân hoa lửa” hướng đến việc tạo sự kết nối giữa lịch sử với nhận thức và cảm xúc của người trẻ. Những kỷ vật được giới thiệu không đơn thuần là vật chứng của một thời chiến tranh, mà còn gợi nhắc về tuổi trẻ, lý tưởng sống và sự hy sinh của những con người đã góp phần làm nên độc lập, tự do cho dân tộc.

Tham gia chương trình, bạn Lê Ngọc Quỳnh Nhi, sinh viên Học viện Hàng không Việt Nam, cho biết những hình ảnh và hiện vật tại đây giúp bạn tiếp cận với nhiều thông tin chưa từng biết qua sách vở.

“Là một người trẻ, nếu chưa biết nhiều về lịch sử nhưng muốn tìm hiểu thì thông qua sự kiện, các bạn có thể tìm thấy những hình ảnh, câu chuyện mà trước đây mình từng bỏ qua. Qua chương trình, em hiểu thêm về lịch sử và càng cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu nước của người Việt Nam”, Quỳnh Nhi chia sẻ.

Cùng tham gia trải nghiệm, bạn Đào Xuân Huy, sinh viên Trường Đại học FPT TP.HCM cho biết, chương trình giúp bạn hiểu thêm về lịch sử Nam Bộ, đặc biệt là vai trò của người phụ nữ trong cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Qua những câu chuyện được giới thiệu, Huy cảm thấy biết ơn và trân trọng cuộc sống hôm nay, bởi những thành quả của hiện tại được đánh đổi bằng sự hy sinh của nhiều thế hệ đi trước.

Du khách nước ngoài tham gia trải nghiệm

Trong bối cảnh người trẻ có nhiều phương thức tiếp cận thông tin, việc đổi mới cách truyền tải lịch sử thông qua trải nghiệm, tương tác và các hoạt động văn hóa là hướng tiếp cận đáng chú ý. Những hình thức này có thể tạo điểm khởi đầu để người tham gia chủ động tìm kiếm, khám phá sâu hơn những câu chuyện và nhân vật lịch sử.

Những lời nhắn gửi trên bức tường Hoa Lửa

Từ những kỷ vật nhỏ bé đến những lời nhắn gửi trên bức tường Hoa Lửa, chương trình mở ra không gian để người trẻ gặp gỡ ký ức lịch sử bằng sự quan sát và cảm nhận của chính mình.

Qua đó, những câu chuyện về phụ nữ Nam Bộ trong kháng chiến không chỉ được nhắc lại như những trang sử đã qua, mà còn góp phần bồi đắp lòng biết ơn, tình yêu quê hương và ý thức gìn giữ các giá trị lịch sử, văn hóa dân tộc.