Nhân kỷ niệm 21 năm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam và hưởng ứng Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết dân tộc năm 2026, ngày 19.11, tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2 (281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch), Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức chương trình “Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy” hướng đến giới thiệu, tôn vinh những giá trị di sản văn hóa tiêu biểu của vùng đất Đà Nẵng.

Điểm nhấn là triển lãm chuyên đề "Di sản văn hóa Đà Nẵng - Mạch nguồn và dòng chảy".

Triển lãm giới thiệu những giá trị tiêu biểu của di sản văn hóa Đà Nẵng qua ba chuyên đề, gồm: “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng”; “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp” và “Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển”.

Không gian triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan

Chuyên đề “Bảo vật Quốc gia - Di sản từ lòng đất Đà Nẵng” kết nối hài hòa giữa hiện vật gốc, hiện vật phiên bản và hệ thống tư liệu hình ảnh liên quan đến công tác khai quật khảo cổ học. Điểm nhấn trung tâm là không gian tôn vinh 3 Bảo vật quốc gia thuộc văn hóa Sa Huỳnh và Champa đang lưu giữ tại Bảo tàng gồm Đầu tượng thần Shiva, Bộ sưu tập trang sức vàng Lai Nghi, Hạt mã não hình thú Lai Nghi.

Với chủ đề “Thừa tuyên Quảng Nam - 555 năm mở đất, dựng nghiệp”, triển lãm tái hiện hành trình 555 năm hình thành, xây dựng và phát triển của vùng đất Thừa tuyên Quảng Nam xưa - Đà Nẵng ngày nay (1471-2026).

Nội dung được thể hiện thông qua hệ thống pano chuyên đề cùng 100 hình ảnh tư liệu, giúp công chúng có cái nhìn khái quát về những dấu mốc lịch sử và quá trình phát triển của vùng đất.

Trong khi đó, chuyên đề “Từ bộ sưu tập tư nhân đến bí ẩn con đường Tơ lụa trên biển” mang đến nhiều tư liệu, hiện vật có giá trị khảo cổ và lịch sử.

Không gian trưng bày giới thiệu 88 cổ vật thuộc bộ sưu tập “Dòng chảy Việt” của nhà sưu tập Phạm Văn Phát và 10 cổ vật dao găm, kiếm ngắn Đông Sơn của nhà sưu tập Lương Hoàng Long.

Đáng chú ý, triển lãm giới thiệu 70 hiện vật gốm sứ độc đáo từ tàu đắm Cù Lao Chàm (thế kỷ XV - XVI), hé mở những câu chuyện về hoạt động giao thương hàng hải và sự hưng thịnh của thương cảng Hội An trong lịch sử.

Các bạn trẻ tham quan các hiện vật tại triển lãm

Trong khuôn khổ chương trình, Trung tâm Quản lý Di sản và Bảo tàng Đà Nẵng tổ chức lễ tiếp nhận hiện vật do hai nhà sưu tập Phạm Văn Phát và Lương Hoàng Long trao tặng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần bổ sung nguồn tư liệu, hiện vật phục vụ công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, chương trình còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm dành cho công chúng như ghép gốm khảo cổ, xâu chuỗi hạt Sa Huỳnh và sáng tạo sản phẩm thủ công từ mo cau Thạnh Bình.

Qua đó, khách tham quan, đặc biệt là học sinh, có cơ hội tiếp cận di sản bằng những hình thức trực quan, sinh động, gắn với thực hành và trải nghiệm.

Triển lãm diễn ra từ ngày 19.11 đến 25.11.2026 tại Bảo tàng Đà Nẵng - Cơ sở 2, số 281 Phan Bội Châu, phường Bàn Thạch, TP. Đà Nẵng.