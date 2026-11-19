Nơi đây hội tụ tương đối đầy đủ tài nguyên phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái, lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống, ẩm thực và văn hóa cộng đồng các dân tộc. Với mục tiêu xây dựng Bản Meo trở thành điểm đến du lịch nông thôn xanh, bền vững, giàu bản sắc, lấy cộng đồng làm trung tâm, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo đã có nhiều sáng tạo trong xây dựng sản phẩm, tổ chức hoạt động trải nghiệm và đón tiếp du khách.

Giữa núi rừng xanh mát, Bản Meo mang đến cho du khách không gian nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên.

Dịch vụ du lịch tại Bản Meo được tổ chức theo hướng kết hợp sinh thái, giáo dục trải nghiệm và văn hóa cộng đồng.

Ở Bản Meo, các loại hoa đua nở rực rỡ suốt bốn mùa.

Căn phòng khách ấm áp với chất liệu gỗ, tre, thổ cẩm và trang trí gợi nhắc nếp sống truyền thống.

Các dụng cụ lưu giữ ký ức vùng nông thôn được trưng bày tại đây.

Sự cộng cư lâu đời của đồng bào các dân tộc đã tạo nên một không gian văn hóa phong phú. Ảnh: Biểu diễn hát then, đàn tính tại Bản Meo.

Gian bếp mộc mạc luôn đỏ lửa, nơi những món ăn địa phương được chuẩn bị bằng chính sản vật vườn nhà.

Văn hóa ẩm thực độc đáo là một trong những điểm nhấn khi đến Bản Meo.

Bản Meo có quy mô khoảng 9 ha, nổi bật là không gian nhà sàn và khu vực sản xuất nông nghiệp.