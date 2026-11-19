Bản Meo - điểm đến giàu bản sắc
Điểm du lịch sinh thái, văn hóa Bản Meo, thôn Nam Sơn, xã Nam Dương là đại diện duy nhất của thành phố Bắc Ninh tham gia Hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026.
Nơi đây hội tụ tương đối đầy đủ tài nguyên phát triển du lịch nông nghiệp sinh thái, lịch sử, văn hóa, làng nghề truyền thống, ẩm thực và văn hóa cộng đồng các dân tộc. Với mục tiêu xây dựng Bản Meo trở thành điểm đến du lịch nông thôn xanh, bền vững, giàu bản sắc, lấy cộng đồng làm trung tâm, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo đã có nhiều sáng tạo trong xây dựng sản phẩm, tổ chức hoạt động trải nghiệm và đón tiếp du khách.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/ban-meo-diem-den-giau-ban-sac-postid458710.bbg