Dịp này, thành phố có thêm 5 di sản văn hóa phi vật thể được ghi danh, nâng tổng số di sản của Hà Nội trong Danh mục quốc gia lên 65.

Hội nghị được tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài chủ trì Hội nghị hướng dẫn tổ chức Lễ công bố Quyết định ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục quốc gia và định hướng bảo vệ, phát huy giá trị di sản sau ghi danh

Theo đó, 5 di sản văn hóa phi vật thể của Hà Nội được ghi danh đợt này gồm: Hội Giá (xã Dương Hòa); Hát trống quân ở Phúc Lâm (xã Đại Xuyên); Lễ hội đền Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh); Tri thức nuôi và chế biến vịt Vân Đình (xã Vân Đình); Nghề làm giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa).

Chia sẻ tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Dân Hòa Hoàng Thị Kim Thanh cho biết, nghề làm giò chả Ước Lễ được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể, thuộc loại hình Nghề thủ công truyền thống - Tri thức dân gian. Đây là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị văn hóa, lịch sử và tri thức dân gian được nhiều thế hệ người dân Ước Lễ gìn giữ, vun đắp qua hàng trăm năm.

Theo bà Hoàng Thị Kim Thanh, việc ghi danh không chỉ tôn vinh nghề truyền thống của địa phương mà còn góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của Thủ đô Hà Nội nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài trao chứng nhận Nghề giò chả Ước Lễ (xã Dân Hòa) đưa vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể

Phát biểu tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết, tính đến tháng 11.2026, Hà Nội có 65 di sản được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây không chỉ là sự ghi nhận của Nhà nước đối với những giá trị văn hóa tiêu biểu, độc đáo mà còn là niềm vinh dự, tự hào của các địa phương, cộng đồng chủ thể và ngành văn hóa Thủ đô.

Để các di sản tiếp tục được bảo vệ, phát huy giá trị và duy trì sức sống trong đời sống đương đại, ông Phạm Xuân Tài đề nghị các địa phương tổ chức Lễ công bố, đón nhận Quyết định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngay tại không gian văn hóa của di sản, với sự tham gia của cộng đồng chủ thể, nghệ nhân, người thực hành di sản và đông đảo nhân dân.

Phó Giám đốc Sở VHTTDL Hà Nội Phạm Xuân Tài trao chứng nhận Hội Sóc làng Xuân Tảo (phường Xuân Đỉnh) đưa vào danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể

Cùng với đó, các địa phương cần nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về di sản; chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ và phát huy giá trị từng di sản; quan tâm hỗ trợ nghệ nhân truyền dạy tri thức, kỹ năng, nghi lễ và các hình thức thực hành di sản cho thế hệ trẻ.

Công tác kiểm kê, tư liệu hóa di sản và ứng dụng công nghệ số cũng cần được tăng cường nhằm lưu giữ đầy đủ những giá trị văn hóa được trao truyền qua các thế hệ.

Một định hướng được nhấn mạnh là gắn bảo vệ di sản với phát triển du lịch, phát huy giá trị di sản trong phát triển công nghiệp văn hóa; đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá và huy động sự tham gia của xã hội. Đồng thời, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, chính quyền địa phương, cộng đồng, nhà trường và doanh nghiệp để tạo sức mạnh tổng hợp trong gìn giữ, phát huy giá trị di sản.

Sở VHTTDL Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, phối hợp với các địa phương và chủ thể liên quan trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện, triển khai các định hướng, giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị di sản, góp phần đưa những giá trị văn hóa đặc sắc của Thủ đô trở thành nguồn lực cho phát triển.