Các đại biểu dự lễ công bố.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố Nghị quyết số 89/NQ-HĐND, ngày 17/10/2026 của HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XIX về việc đặt tên đường, phố trên địa bàn phường Bỉm Sơn.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Theo nghị quyết, 42 tuyến đường, phố được đặt tên, gồm 22 đường và 20 phố.

Trong đó, các tuyến đường mang tên những nhân vật lịch sử, danh nhân tiêu biểu như: Trần Hoàn, Tố Hữu, Nguyễn Xuân Phương, Trần Nhân Tông, Trần Tiến Quân, Lý Thánh Tông, Trần Quốc Toản...

Các tuyến phố được đặt tên gồm: Nguyễn Hữu Hào, Tản Đà, Trần Mai Ninh, Nguyễn Huy Tưởng, Hữu Loan, Thế Lữ, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Huy Cận, Chế Lan Viên...

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Nghị quyết số 89/NQ-HĐND của HĐND tỉnh cho lãnh đạo phường Bỉm Sơn.

Việc đặt tên đường, phố không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống địa danh đô thị, tạo thuận lợi cho công tác quản lý hành chính, xác định địa chỉ, giao dịch dân sự, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống Nhân dân, mà còn có ý nghĩa tôn vinh những giá trị lịch sử, văn hóa, những danh nhân có nhiều đóng góp đối với quê hương, đất nước.

Đây cũng là cơ sở để địa phương từng bước hoàn thiện công tác quản lý đô thị, bảo đảm tính thống nhất, khoa học trong việc sử dụng tên đường, phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng phường Bỉm Sơn ngày càng văn minh, hiện đại.

Phó Chủ tịch UBND phường Bỉm Sơn Lê Sỹ Tiến phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo phường Bỉm Sơn nhấn mạnh ý nghĩa của việc đặt tên đường, phố đối với công tác quản lý và phát triển đô thị. Đồng thời, đề nghị các bộ phận chuyên môn phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai việc cập nhật địa chỉ, hồ sơ quản lý, tuyên truyền để Nhân dân nắm bắt, sử dụng thống nhất tên đường, phố theo quy định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển tên đường phố.

Ngay sau lễ công bố, các đại biểu đã thực hiện nghi thức gắn biển tên tại các tuyến phố Trần Mai Ninh, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng, Huy Cận, Chế Lan Viên và đường Trần Hoàn thuộc Khu đô thị Nam Cổ Đam, phường Bỉm Sơn.