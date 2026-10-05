Rơm rạ Đồng Tháp: Từ phụ phẩm đến nguồn thu

Thay vì đốt bỏ rơm rạ sau thu hoạch, vài năm gần đây, nông dân đã bán rơm, trồng nấm rơm, làm thức ăn cho gia súc, sản xuất phân hữu cơ từ rơm nhằm tăng thêm thu nhập.

Đồng thời, áp dụng giải pháp xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh giúp giảm sử dụng phân bón hóa học.

Việc xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh là một trong những giải pháp xử lý rơm rạ hiệu quả trong mùa mưa. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nông dân áp dụng giải pháp xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh giúp giảm sử dụng phân bón hóa học. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Phương tiện thu gom rơm và mang ra khỏi đồng ruộng nhằm tránh gây ngộ độc hữu cơ cho vụ lúa sau. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Thương lái thu mua rơm tại đồng ruộng. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nông dân áp dụng giải pháp xới vùi rơm rạ kết hợp sử dụng chế phẩm vi sinh giúp giảm sử dụng phân bón hóa học. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sau khi thu hoạch lúa, nông dân có được thêm một khoản thu nhập từ việc bán rơm. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Sau khi thu hoạch lúa, rơm được cuốn thành cuộn để bán cho thương lái. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp và vận tải Ánh Bình Minh (xã Hòa Long, tỉnh Đồng Tháp) sản xuất phân hữu cơ từ nguyên liệu chính là rơm mục. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Ông Lê Văn Khen ở xã Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, dự trữ rơm để nuôi trâu, bò. Ảnh: Nhựt An - TTXVN

Nông dân xã Hòa Long (Đồng Tháp) phơi rơm mục để làm phân hữu cơ, bón cho ruộng vườn. Ảnh: Nhựt An - TTXVN