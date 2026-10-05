Giá RAM tăng phi mã, liệu điện thoại có tăng giá theo không trong 1-2 năm tới

Theo TrendForce, giá RAM tăng đột biến khi DRAM và NAND bật tăng mạnh và đang ở trong pha “upcycle” rõ rệt. Dự báo 2026, chi phí bộ nhớ sẽ là một trong những yếu tố kéo giá thiết bị tiêu dùng lên, khiến thị trường smartphone và notebook cùng suy giảm sản lượng thay vì tăng trưởng nhẹ như dự kiến ban đầu.

Giá chip nhớ đang leo thang thế nào?

Một số điểm chính từ các báo cáo gần đây:

Giá DDR5 và các chip nhớ phổ thông đã tăng hơn gấp đôi, phản ánh đúng tình trạng giá RAM tăng đột biến với một số cấu hình 16 GB bị ghi nhận mức tăng giá trên 200% chỉ trong vài tháng gần đây.

Samsung được Reuters cho biết đã tăng giá một số dòng chip nhớ lên tới khoảng 60% so với tháng 9, do nhu cầu từ hệ thống AI và data center bùng nổ.

Các nhà phân tích đánh giá “cú sốc” giá này có thể kéo dài sang cả 2026, thậm chí 2027 nếu công suất sản xuất không theo kịp nhu cầu AI.

TrendForce đã cập nhật lại dự báo:

Sản lượng smartphone toàn cầu năm 2026 được điều chỉnh từ tăng nhẹ 0,1% sang giảm khoảng 2% so với năm trước.

Sản lượng notebook/laptop được hạ xuống mức giảm khoảng 2,4% thay vì dự kiến tăng trưởng.

Trung Quốc - thị trường cho thấy chuyện gì sắp xảy ra

Thị trường smartphone Trung Quốc đang là nơi thấy rõ nhất tác động của bão giá bộ nhớ. Theo các bài phân tích từ 36kr và một số trang công nghệ Trung Quốc:

Redmi K90 khi mở bán có giá cao hơn thế hệ trước khoảng 300 đến 600 nhân dân tệ, riêng chênh lệch giữa bản cùng RAM nhưng khác dung lượng lưu trữ có thể lên tới 600 tệ.

Dòng vivo X300, OPPO Find X9, Realme GT8, iQOO 15 đều ghi nhận mức tăng vài trăm tệ so với đời trước.

Lãnh đạo các hãng như Lei Jun, Lu Weibing đã công khai thừa nhận chi phí bộ nhớ tăng vượt xa dự đoán và sẽ còn tiếp tục.

Điểm quan trọng, đây mới chỉ là đợt điều chỉnh đầu tiên. Khi các hợp đồng nhập bộ nhớ giá cao của năm 2025 tiếp tục giao sang 2026, áp lực tăng giá sẽ còn lớn hơn.

PC, laptop và thị trường DIY cũng không thoát

Không chỉ điện thoại, PC và laptop cũng chịu ảnh hưởng nặng:

Với các mẫu AI PC hoặc laptop cấu hình cao, bộ nhớ có thể chiếm khoảng 1/4 chi phí linh kiện. Khi DRAM tăng giá 2-3 lần, các hãng buộc phải cân nhắc lại cấu hình tiêu chuẩn hoặc mức giá.

Một số hãng PC đã được ghi nhận là đang tích trữ DRAM, NAND và tạm hoãn vài dòng sản phẩm biên lợi nhuận thấp, để tránh bán lỗ khi giá linh kiện tiếp tục leo thang.

Nếu giá laptop mới tăng lên 10-15%, nhiều người dùng có ngân sách hạn chế sẽ dịch chuyển sang: Máy cũ đời gần; laptop tân trang, đã qua sử dụng; PC tự lắp lại, tận dụng linh kiện cũ, chỉ nâng RAM và SSD khi vẫn còn mua được giá tốt. Điều này lại có thể đẩy giá thiết bị cũ tăng theo do cầu lớn hơn.

Vậy người dùng nên làm gì trong 1 - 2 năm tới

Nếu bạn chắc chắn cần nâng cấp trong vòng 1 đến 2 năm, nên bắt đầu săn các chương trình khuyến mãi cuối 2025, đầu 2026. Giá hiện tại tuy không rẻ như xưa, nhưng khả năng cao vẫn thấp hơn mặt bằng sau khi hàng loạt thiết bị dùng lô DRAM mới ra mắt.

Khi mua máy mới, ưu tiên cấu hình bộ nhớ dài hơi. Chọn RAM và SSD đủ dư nhu cầu 3 đến 5 năm, tránh phải nâng cấp giữa chu kỳ bão giá bộ nhớ. Ví dụ máy văn phòng có thể nhắm 16 GB RAM, SSD 512 GB thay vì 8 GB và 256 GB.

Nếu ngân sách rất hạn chế, bạn có thể chọn laptop cũ còn bảo hành hoặc máy tân trang từ các hệ thống lớn. Tuy nhiên, nếu giá máy mới tăng mạnh, máy cũ cũng sẽ tăng theo, nên việc “canh sớm” vẫn có lợi.

Với PC tự lắp, nếu bạn đã có CPU, main, case ổn, có thể cân nhắc mua sớm RAM và SSD khi còn deal tốt, vì đây là nhóm linh kiện bị ảnh hưởng trực tiếp nhất từ chu kỳ tăng giá hiện tại.

Ý nghĩa thực tế cho người mua Việt Nam

Các quyết định tăng giá chip nhớ diễn ra ở Samsung, SK hynix hay Micron đều là câu chuyện toàn cầu. Dù bạn mua máy ở Việt Nam, linh kiện vẫn chịu chung mặt bằng chi phí mới, đặc biệt trong giai đoạn giá RAM tăng đột biến như hiện nay.

Nhà bán lẻ và hãng sản xuất có thể “nín thở” một thời gian bằng khuyến mãi, giảm biên lợi nhuận. Nhưng nếu xu hướng giá DRAM, NAND tiếp tục đi lên trong suốt 2026 như nhiều báo cáo dự báo, mặt bằng giá PC, laptop, smartphone gần như chắc chắn sẽ thiết lập mức mới.

Nếu bạn đã lên kế hoạch mua điện thoại mới, nâng cấp laptop cho công việc hoặc sắm PC chơi game trong 1 - 2 năm tới, đây là thời điểm nên theo dõi kỹ các đợt giảm giá cuối năm, thay vì chờ đến khi giá RAM tăng đột biến phản ánh hết vào giá bán. Hiện FPT Shop đang có nhiều ưu đãi cho PC, laptop, điện thoại iPhone Duo với mức giá tốt và trả góp linh hoạt để bạn dễ nâng cấp thiết bị đúng nhu cầu.