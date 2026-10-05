UAV Nga mang 'lưỡi dao' có thể cắt thép, phá đường điện cao thế Ukraine

Nga được cho là đã lần đầu sử dụng một loại đầu đạn cắt lõm đặc biệt trên UAV phản lực trong cuộc tập kích Ukraine ngày 30/9/2026. Thiết kế này được đánh giá có thể giúp UAV phá hủy những kết cấu thép như cột điện cao thế hoặc trụ cầu.

Serhii Beskrestnov, cố vấn về công nghệ quốc phòng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho biết đầu đạn mới mang tên KRSN được thiết kế để phá các kết cấu thép. Ông nói đây là lần đầu loại đầu đạn này xuất hiện trên một UAV phản lực của Nga.

Hình ảnh được phía Ukraine công bố cho thấy UAV mang một số thanh kim loại nhô ra phía trước. Serhii Sternenko, nhà hoạt động và tình nguyện viên Ukraine, cho rằng các thanh này có thể được dùng để kích hoạt đầu đạn khi UAV va vào những mục tiêu nhỏ như đường dây điện.

Khác với đầu đạn nổ thông thường, đầu đạn cắt lõm tập trung năng lượng vào một hướng, tạo hiệu ứng xuyên hoặc cắt mạnh trên một khu vực nhỏ.

Cách thiết kế này phù hợp với những mục tiêu có cấu trúc chịu lực, trong đó có cột điện hoặc các bộ phận bằng thép.

Erik Tiersten-Nyman, nghiên cứu viên tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định đầu đạn loại này có thể nhằm vào dây cáp chịu tải hoặc những bộ phận quan trọng của cột điện. Khi một bộ phận bị phá hỏng, toàn bộ kết cấu có thể mất ổn định.

Benjamin Jensen, nghiên cứu viên cao cấp của CSIS, cho rằng loại vũ khí mới có thể gây ra thiệt hại kết cấu khó sửa chữa hơn.

Tuy nhiên, các thông tin về cấu tạo, khối lượng đầu đạn và hiệu quả thực tế của KRSN hiện chủ yếu xuất phát từ phía Ukraine và chưa được xác nhận độc lập.

Ukraine cũng chưa công bố bằng chứng cho thấy một cột điện cao thế đã bị phá hủy bởi loại UAV này. Chưa rõ Nga đã chế tạo bao nhiêu chiếc và liệu KRSN có được triển khai trên quy mô lớn hay không.

Nếu được sử dụng rộng rãi, UAV mang đầu đạn chuyên phá kết cấu có thể bổ sung phương thức mới trong các cuộc tập kích hạ tầng năng lượng Ukraine.

Thay vì chỉ đánh vào nhà máy điện hoặc trạm biến áp, Nga có thể hướng tới những điểm quan trọng trên mạng lưới truyền tải điện.