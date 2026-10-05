Vì sao Triều Tiên liên tục phát triển dòng tên lửa Hwasong-11?

Dòng tên lửa Hwasong-11 có lịch sử phát triển kéo dài nhiều năm. Biến thể ban đầu được biết đến bên ngoài Triều Tiên với tên KN-02, sau đó Bình Nhưỡng tiếp tục phát triển nhiều phiên bản mới với những thay đổi về thiết kế, tầm bắn, đầu đạn, khả năng cơ động và phương thức triển khai.

Từ sau năm 2019, dòng Hwasong-11 bước sang một giai đoạn mới với sự xuất hiện của các biến thể như Hwasong-11A, Hwasong-11B, Hwasong-11C, Hwasong-11D và Hwasong-11S. Các phiên bản này có kích thước, tầm bắn và cách triển khai khác nhau.

Một số sử dụng xe mang phóng cơ động, trong khi Hwasong-11S được phát triển cho phương thức phóng từ dưới nước.

Hwasong-11A, còn được biết đến với định danh KN-23, là một trong những biến thể đáng chú ý.

Đây là tên lửa đạn đạo tầm ngắn sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng cơ động và được triển khai từ xe mang phóng tự hành.

Thiết kế này giúp tên lửa không phụ thuộc vào trận địa cố định và tạo điều kiện cho lực lượng tên lửa duy trì khả năng cơ động.

Các biến thể tiếp theo cho thấy Bình Nhưỡng không chỉ tập trung vào một yếu tố. Kích thước tên lửa, tải trọng đầu đạn, tầm bắn và phương thức dẫn đường đều được điều chỉnh.

Một số biến thể được phát triển theo hướng tăng tải trọng, trong khi những phiên bản khác hướng tới khả năng tấn công các mục tiêu ở cự ly ngắn hơn.

Đến năm 2025, tên lửa đạn đạo Hwasong-11Ma xuất hiện, đánh dấu một thay đổi đáng chú ý khi nền tảng Hwasong-11 được kết hợp với phương tiện lướt siêu vượt âm HGV.

Hình ảnh công khai cho thấy tên lửa được triển khai trên xe mang phóng tự hành 5 trục.

Sau đó, ngày 20/9/2026, tên lửa Hwasong-11Ma-1 được thử nghiệm. Hình ảnh công bố cho thấy hệ thống sử dụng xe mang phóng 6 trục.

Dữ liệu hiển thị trên màn hình cho thấy phương tiện đạt tốc độ 2.146 m/s, bay ở độ cao 35,8 km và đi được 908,2 km. Janes đánh giá cấu hình này dường như sử dụng HGV theo phương án boost-glide.

Nhìn theo quá trình phát triển, Hwasong-11Ma-1 vì thế không phải một chương trình xuất hiện đột ngột.

Nó là kết quả của quá trình cải tiến liên tục từ nền tảng Hwasong-11, trong đó mỗi thế hệ bổ sung hoặc thay đổi một số đặc tính về tầm bắn, đầu đạn, cơ động, phương tiện mang phóng và phương thức bay.