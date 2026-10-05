OpenAI bổ sung tính năng thử đồ trực tiếp trên ChatGPT

ChatGPT ngày càng được sử dụng cho nhiều công đoạn trước khi mua hàng, từ tìm sản phẩm đến tham khảo lựa chọn phù hợp. Với công cụ mới, người dùng có thể trực tiếp hình dung món đồ sẽ trông như thế nào khi mặc lên người thay vì chỉ xem ảnh sản phẩm.

Để tạo ảnh thử đồ, người dùng chọn sản phẩm thời trang xuất hiện trong ChatGPT rồi cung cấp ảnh selfie và ảnh toàn thân. Hệ thống sẽ kết hợp hình ảnh cá nhân với sản phẩm để tạo ra hình ảnh mặc thử.

ChatGPT giờ đây có thể giúp bạn thử quần áo ảo.

Công cụ này không chỉ hoạt động với những sản phẩm được ChatGPT đề xuất. Người dùng có thể tải ảnh chụp màn hình một bộ quần áo để tạo hình ảnh thử đồ, mở rộng khả năng sử dụng với các sản phẩm tìm thấy từ nguồn khác.

Phía sau tính năng là ChatGPT Images 2.5, mô hình tạo ảnh được OpenAI phát hành hồi tháng 9. Công nghệ này được đưa vào quy trình mua sắm nhằm giúp người dùng có thêm hình ảnh trực quan trước khi lựa chọn sản phẩm.

OpenAI cũng bổ sung thư viện lưu sản phẩm. Những món đồ được quan tâm có thể được giữ lại để người dùng xem sau mà không phải tìm lại trong các cuộc trò chuyện trước.

Trải nghiệm thử đồ bằng AI không hoàn toàn mới. Google từng đưa công cụ tương tự vào Tìm kiếm từ năm 2025, cho phép người dùng hình dung trang phục trên hình ảnh của chính mình. Việc OpenAI đưa tính năng này vào ChatGPT cho thấy mua sắm bằng AI đang chuyển dần từ tìm kiếm thông tin sang hỗ trợ trực quan trong quá trình lựa chọn.

Dù vậy, người dùng cần lưu ý đến dữ liệu hình ảnh. Theo thiết lập mặc định, hình ảnh được tải lên từ tài khoản cá nhân có thể được sử dụng để huấn luyện mô hình AI nếu người dùng không chủ động tắt tùy chọn này.

Chính sách dữ liệu hiện hành vẫn được áp dụng với hình ảnh tải lên khi sử dụng công cụ thử đồ. Người dùng có thể thay đổi cài đặt nếu không muốn ảnh cá nhân được sử dụng cho mục đích huấn luyện.