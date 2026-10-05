Vietstock 2026: Kết nối, cập nhật giải pháp mới cho ngành chăn nuôi

Cập nhật xu hướng, chính sách và giải pháp thực tiễn

Triển lãm Vietstock 2026 tiếp tục được tổ chức dưới sự chủ trì của Cục Chăn nuôi và Thú y (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), với chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”.

Diễn ra từ ngày 21-23/10/2026 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Vietstock 2026 không chỉ là không gian trưng bày, kết nối doanh nghiệp mà còn có chuỗi chương trình chuyên môn, tạo điều kiện để cơ quan quản lý, chuyên gia, hiệp hội và doanh nghiệp trao đổi về những vấn đề đang đặt ra đối với ngành chăn nuôi.

Vietstock 2026 sẽ cập nhật xu hướng chính sách và giải pháp thực tiễn.

Theo Ban tổ chức, chuỗi hội nghị triển lãm Vietstock 2026 năm nay được xây dựng với sự phối hợp của các hiệp hội chuyên ngành gồm Hội Chăn nuôi Việt Nam (AHAV), Hiệp hội Chăn nuôi Gia súc lớn Việt Nam (VINARUHA), Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam (VFAEA) và Hiệp hội Gia cầm Việt Nam (VPA).

Các chương trình tập trung vào những nội dung gắn với thực tiễn sản xuất như kiểm soát dịch bệnh, phát triển chăn nuôi bền vững, số hóa ngành gia cầm, phát triển chăn nuôi gia súc lớn theo hướng nông nghiệp tuần hoàn và nâng cao hiệu quả kinh tế tại các trang trại.

Mở đầu chuỗi chương trình là Hội nghị chuyên đề Dịch bệnh heo với chủ đề “Dịch tả lợn Châu Phi – Quá khứ, hiện tại và tương lai”, diễn ra sáng 21/10. Nội dung hội nghị do PGS.TS. Pariwat Poolperm, Giám đốc Professional Training and Consultant Co., Ltd., trình bày.

Chuỗi hội nghị tại Vietstock 2026 sẽ tập trung vào chủ đề chăn nuôi bền vững.

Cùng ngày, Hội nghị Chăn nuôi bền vững tập trung vào chủ đề “Chăn nuôi bền vững – Thách thức và cơ hội cho trang trại chăn nuôi quy mô vừa và nhỏ”. Trong khi đó, Hội nghị Chăn nuôi gia cầm với chủ đề “An toàn – tối ưu – số hóa: Định hình tương lai ngành gia cầm” hướng đến những giải pháp nâng cao hiệu quả, an toàn và ứng dụng công nghệ trong sản xuất.

Ngày 22/10, Diễn đàn Một Sức khỏe với chủ đề “Giải pháp một sức khỏe cho sản xuất chăn nuôi bền vững” sẽ dành thời lượng thảo luận về cách tiếp cận liên ngành trong kiểm soát các yếu tố ảnh hưởng đến sức khỏe con người, vật nuôi và môi trường.

Trong ngày 23/10, Hội nghị Chăn nuôi gia súc lớn tập trung vào phát triển chăn nuôi theo hướng nông nghiệp tuần hoàn. Cùng với đó, tọa đàm “Chuyện nhà chăn nuôi” với chủ đề “Nuôi hiệu quả - Lãi bền vững” sẽ đặt vấn đề về hiệu quả sản xuất và bài toán kinh tế đối với các cơ sở chăn nuôi.

Hội thảo kỹ thuật: Từ công nghệ đến bài toán sản xuất

Bên cạnh các hội nghị chuyên ngành, Vietstock 2026 còn có chuỗi hội thảo kỹ thuật, nơi các doanh nghiệp trong ngành giới thiệu sản phẩm, công nghệ và giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề cụ thể trong chăn nuôi và thú y. Các nội dung được giới thiệu trải rộng từ hệ thống thông gió, quản lý môi trường chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi đến dinh dưỡng, enzyme và chuỗi cung ứng nguyên liệu thức ăn chăn nuôi.

Hội thảo do các chuyên gia đến từ Nhật Bản trình bày sẽ giới thiệu những giải pháp cho nhà chăn nuôi.

Đáng chú ý, một số hội thảo cập nhật các giải pháp từ thị trường quốc tế. Trong đó, nội dung về hệ thống thông gió hiệu quả cho nhà máy ấp và các nguyên tắc thiết kế do đại diện Jamesway Chick Master Incubator chia sẻ, tập trung vào yêu cầu thiết kế và vận hành hệ thống thông gió trong nhà máy ấp.

Các chuyên gia đến từ Nhật Bản cũng giới thiệu những giải pháp liên quan đến kiểm soát ruồi trong chuồng trại thông qua mô hình vằn sọc trên gia súc, cùng kỹ thuật huấn luyện thụ tinh nhân tạo.

Ở lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, hội thảo về chuỗi cung ứng đạm động vật toàn cầu đề cập các yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng ổn định. Một nội dung khác tập trung vào carbohydrase thế hệ mới, với giải pháp thiết kế tổ hợp enzyme đa carbohydrase nhằm hỗ trợ sức khỏe và hiệu suất sinh học vật nuôi.

Việc kết hợp giữa các hội nghị do hiệp hội chuyên ngành chủ trì và các hội thảo kỹ thuật do doanh nghiệp chia sẻ cho thấy xu hướng đưa các vấn đề của ngành từ góc độ chính sách, quản lý đến thực tiễn sản xuất. Qua đó, doanh nghiệp và người chăn nuôi có thêm thông tin để tham khảo, ứng dụng công nghệ và tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất.

Hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh ngành chăn nuôi

Theo Ban tổ chức, triển lãm Vietstock 2026 dự kiến có quy mô 10.000 m² diện tích triển lãm, 300 thương hiệu và khoảng 13.000 khách tham quan chuyên ngành đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong bối cảnh ngành chăn nuôi đứng trước yêu cầu nâng cao năng suất, kiểm soát dịch bệnh, giảm tác động môi trường và tăng khả năng cạnh tranh, việc kết nối giữa cơ quan quản lý, hiệp hội, chuyên gia và doanh nghiệp có ý nghĩa trong việc cập nhật kiến thức, công nghệ và các mô hình sản xuất mới.

Với chủ đề “Kiến tạo ngành chăn nuôi: Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh”, chuỗi hội nghị và hội thảo tại Vietstock 2026 hướng đến cung cấp thêm thông tin chuyên môn, giải pháp kỹ thuật và góc nhìn thực tiễn cho quá trình phát triển ngành chăn nuôi Việt Nam theo hướng hiệu quả và bền vững.

Đăng ký tham gia Vietstock 2026 ngay để kết nối, học hỏi và cùng kiến tạo tương lai bền vững cho ngành chăn nuôi Việt Nam!Đặt Gian Hàng: Ms. Sophie Nguyen – Sophie.Nguyen@informa.comHỗ Trợ Tham Quan: Ms. Phuong – phuong.c@informa.com.