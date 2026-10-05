Mỹ mở đường sản xuất hơn 100 trực thăng UH-60M Black Hawk

Lục quân Mỹ và Sikorsky đã đạt thỏa thuận mới nhằm duy trì dây chuyền sản xuất trực thăng UH-60M Black Hawk, đồng thời tạo cơ chế cho phép bổ sung máy bay khi nhu cầu của Mỹ và các đồng minh phát sinh.

Theo Lockheed Martin, công ty mẹ của Sikorsky, thỏa thuận công bố ngày 30/9 trước mắt bao gồm 16 trực thăng UH-60M cho Lục quân Mỹ.

Tuy nhiên, quy mô chương trình dự kiến có thể tăng thêm hơn 100 máy bay trong những năm tới. Các trực thăng đầu tiên dự kiến được giao từ năm 2028.

Điều này không đồng nghĩa Mỹ đã đặt mua hơn 100 trực thăng mới. Điểm đáng chú ý nằm ở cơ chế sản xuất.

Thay vì để dây chuyền ngừng hoạt động rồi khởi động lại khi có đơn hàng mới, Sikorsky sẽ duy trì nhân lực, nhà cung cấp và năng lực lắp ráp để có thể nhanh chóng bổ sung máy bay cho Lục quân Mỹ hoặc khách hàng nước ngoài thông qua chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài.

Dây chuyền UH-60M có mạng lưới khoảng 230 nhà cung cấp tại 43 bang của Mỹ. Lockheed Martin cho biết công ty đã đầu tư hơn 1 tỷ USD trong 11 năm qua vào các cơ sở sản xuất và phòng thí nghiệm của Sikorsky tại Connecticut, Alabama, Florida và New York.

UH-60M Black Hawk là phiên bản hiện đại của dòng trực thăng đa dụng đã phục vụ Lục quân Mỹ từ nhiều thập niên.

Hơn 5.000 trực thăng Black Hawk đã được bàn giao cho hơn 36 quốc gia đồng minh, với tổng thời gian bay vượt 15 triệu giờ, trong đó có khoảng 5 triệu giờ hoạt động chiến đấu.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở kế hoạch hiện đại hóa. Sikorsky đang phát triển các nâng cấp cho Black Hawk, gồm động cơ công suất lớn hơn, tăng tải trọng, mở rộng tầm bay, tích hợp các hiệu ứng phóng, khả năng tự hành và kiến trúc kỹ thuật số dựa trên phương pháp Hệ thống mở mô-đun.

Theo Sikorsky, nâng cấp hàng nghìn trực thăng Black Hawk đang hoạt động là cách nhanh nhất để đưa các công nghệ mới vào phi đội.

Công ty cho rằng những chương trình này có thể giúp dòng trực thăng tiếp tục hoạt động đến những năm 2070.

Động cơ mạnh hơn sẽ cho phép Black Hawk mang thêm tải trọng hoặc duy trì khả năng vận chuyển tốt hơn khi hoạt động ở điều kiện bất lợi.

Trong khi đó, các hệ thống tự hành và kiến trúc điện tử mở có thể giúp tích hợp cảm biến, máy tính nhiệm vụ, thiết bị liên lạc và các hệ thống không người lái mới mà không phải thiết kế lại toàn bộ trực thăng.

Thỏa thuận mới vì vậy không chỉ nhằm duy trì việc sản xuất 16 trực thăng UH-60M.

Nó tạo một khung sản xuất linh hoạt để Lục quân Mỹ và các đồng minh có thể tiếp tục đặt hàng khi nhu cầu xuất hiện, đồng thời giữ năng lực công nghiệp cần thiết để hiện đại hóa Black Hawk trong nhiều thập niên tới.