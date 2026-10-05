Petrolimex tổ chức Hội thảo kỹ thuật về giải pháp giảm phát thải khí nhà kính

Đại diện lãnh đạo Petrolimex tham dự Hội nghị. (Ảnh: Petrolimex)

Tham dự hội thảo, về phía Petrolimex có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Tú cùng đại diện lãnh đạo các Ban/Phòng chuyên môn và lãnh đạo các đơn vị thành viên. Về phía các đối tác có ông Masuda Hitoshi - Giám đốc Điều hành cấp cao JCCP; ông Nochi Masahiro - Chủ tịch Công ty System Eng Service Co. Ltd; ông Nguyễn Tiến Hải - Giám đốc Kỹ thuật Công ty cổ phần Tư vấn năng lượng và môi trường (VNEEC), cùng các chuyên gia, đại diện các đơn vị liên quan.

Hội thảo tập trung trao đổi về xu hướng phát triển thị trường tín chỉ carbon trong nước; các nội dung nghiên cứu thuộc dự án JCCP; các sáng kiến của Eneos hướng tới trung hòa carbon; các giải pháp thu hồi hơi xăng dầu; giảm phát thải trong hoạt động vận tải. Hội thảo là dịp để các bên cùng nhìn lại kết quả hợp tác và nghiên cứu giữa JCCP, ENEOS và Petrolimex, đồng thời tiếp tục trao đổi về các giải pháp trong giảm phát thải và trung hòa carbon.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Petrolimex Nguyễn Ngọc Tú nhấn mạnh, yêu cầu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới trung hòa carbon ngày càng giữ vị trí quan trọng trong chiến lược của các doanh nghiệp năng lượng. “Đối với Petrolimex, đây không chỉ là một xu thế cần thích ứng mà đã trở thành một định hướng chiến lược trong dài hạn của Tập đoàn”.

Petrolimex đã chủ động triển khai kiểm kê khí nhà kính, xây dựng lộ trình hướng tới mục tiêu trung hòa carbon và Net Zero. Tháng 11/2025, Tập đoàn được Viện Tiêu chuẩn Anh quốc BSI cấp Giấy xác nhận Trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế PAS 2060:2014, tạo nền tảng để tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp giảm phát thải trong những giai đoạn tiếp theo.

Tại hội thảo, ông Hitoshi Masuda - Giám đốc Điều hành cấp cao JCCP chia sẻ về định hướng hợp tác kỹ thuật giảm phát thải với Petrolimex, qua đó tiếp tục thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, tiếp cận các giải pháp kỹ thuật tiên tiến và nghiên cứu những giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của Tập đoàn. Việc hợp tác với JCCP và ENEOS được Petrolimex xác định có ý nghĩa quan trọng trong quá trình tiếp cận công nghệ, kinh nghiệm quốc tế và tìm kiếm các giải pháp có tính thực tiễn, có khả năng ứng dụng và nhân rộng trong toàn hệ thống.

Trong hơn hai năm kể từ tháng 7/2024, các bên đã phối hợp, triển khai các hoạt động khảo sát thực tế tại các kho cảng xăng dầu lớn của Petrolimex, nghiên cứu các công nghệ, giải pháp giảm phát thải tại kho, cửa hàng xăng dầu và trong hoạt động vận tải. Các kết quả đúc kết từ hội thảo sẽ là cơ sở quan trọng để Petrolimex tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các giải pháp phù hợp, hướng tới mục tiêu giảm phát thải, chuyển dịch năng lượng xanh và phát triển bền vững.