Chủ động sản xuất, nâng cao giá trị nông sản

Trước đây, rơm rạ sau mỗi mùa thu hoạch lúa thường bị bỏ hoặc đốt ngay tại đồng ruộng, vừa gây lãng phí tài nguyên vừa ô nhiễm môi trường. Nhận thấy tiềm năng từ nguồn phụ phẩm này, anh Lê Hồng Thiên đã mạnh dạn đầu tư mô hình trồng nấm rơm trong nhà kín.

Thông qua sự kết nối của Hội Nông dân xã Ninh Châu, anh được Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số (Sở Khoa học và Công nghệ) hỗ trợ một phần kinh phí đầu tư trang thiết bị và chuyển giao kỹ thuật trồng nấm. Trên diện tích hơn 60m², anh xây dựng nhà kín hoàn chỉnh và trang bị hệ thống giá sắt 3 tầng nhằm tối ưu không gian xếp giá thể. Để kiểm soát chặt chẽ môi trường sinh trưởng của nấm, anh lắp đặt đồng bộ máy phun sương, nhiệt kế theo dõi và đặc biệt là hệ thống lò nâng nhiệt khử khuẩn.

Mô hình trồng nấm rơm trong nhà kín của anh Lê Hồng Thiên, thôn Trường Xuân, xã Ninh Châu - Ảnh: L.L

Anh Thiên chia sẻ: “Trồng nấm rơm trong nhà khắc phục được hầu hết các nhược điểm của cách trồng truyền thống. Nhờ kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm và khống chế dịch bệnh, không còn phụ thuộc vào thời tiết và có thể sản xuất liên tục từ 5-6 vụ/năm”.

Quy trình sản xuất nấm rơm trong nhà đòi hỏi sự cẩn trọng và chuẩn xác ngay từ khâu xử lý nguyên liệu đầu vào. Rơm rạ sau khi thu gom được ngâm xử lý bằng nước vôi, ủ khoảng 10 ngày trước khi đưa lên giàn sắt. Tiếp đó, nhà kín được tiến hành ủ hơi nước ở nhiệt độ từ 60-70 độ C nhằm tạo độ ẩm lý tưởng và triệt tiêu mầm bệnh. Khi môi trường nhà nuôi được duy trì ổn định ở mức 28-32 độ C kết hợp tưới nước điều hòa, nấm phát triển rất nhanh và thu hoạch khi đạt kích thước hình trứng.

Nhờ tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật trong môi trường sạch, tuyệt đối không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hay hóa chất độc hại, cây nấm sinh trưởng to đều và giữ được hương vị thơm ngon tự nhiên.

Nhà trồng nấm luôn được duy trì độ ẩm phù hợp với điều kiện sinh trưởng và phát triển của nấm - Ảnh: L.L

Sau khoảng 20-22 ngày chăm sóc, nấm bắt đầu cho thu hoạch kéo dài liên tục trong 30 ngày. Bình quân mỗi đợt, mô hình thu về từ 80kg đến 1 tạ nấm thành phẩm. Nấm hái đến đâu được thương lái và người tiêu dùng tiêu thụ hết đến đó. Hiện tại, anh Thiên cung cấp cho khách sỉ với giá 100.000 đồng/kg và bán lẻ từ 120.000-150.000 đồng/kg.

Ngoài nấm rơm, anh Thiên còn thử nghiệm trồng 120 bịch nấm sò trong nhà kín, bước đầu thu hoạch hơn 40kg với giá bán 30.000 đồng/kg. Đặc biệt, các mô rơm sau khi thu hoạch nấm tiếp tục được tái sử dụng làm phân bón hữu cơ chất lượng cao cho cây trồng.

Hướng đi triển vọng

Chia sẻ về kinh nghiệm thực tế, anh Thiên cho biết: “Đây là mô hình mới tại địa phương nên đòi hỏi người trồng nấm phải nắm vững kiến thức để có thể linh hoạt điều chỉnh các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm thích hợp cho sự sinh trưởng phát triển của nấm. Tuy nhiên, khó khăn nhất của người trồng nấm là năng suất nấm phụ thuộc nhiều vào thời tiết, những hôm trời nóng quá thì nấm ít ra trái. Ngoài ra, người trồng nấm cần phải siêng năng, chịu khó từ khâu thu gom rơm, xử lý nguyên liệu, cấy giống đến chăm sóc, xử lý các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm nhà trồng”.

Trồng nấm rơm trong nhà mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn so với canh tác truyền thống - Ảnh: L.L

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Ninh Châu Trần Huỳnh Đức, trồng nấm rơm trong nhà là hướng đi mới mang lại nhiều ưu điểm vượt trội so với cách trồng truyền thống. Nông dân chủ động điều chỉnh ẩm độ, nhiệt độ, thuận lợi vệ sinh và tiết kiệm diện tích. Đồng thời, việc tận dụng rơm rạ sau thu hoạch làm phân hữu cơ còn góp phần giảm ô nhiễm môi trường, hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn, bền vững.

Ngoài trồng nấm rơm, anh Lê Hồng Thiên còn thử nghiệm trồng nấm sò trong nhà kín - Ảnh: L.L

Đây là mô hình trồng nấm trong nhà đầu tiên áp dụng thành công trên địa bàn xã Ninh Châu. Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã sẽ tiếp tục đồng hành, tăng cường tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật và hỗ trợ nhân rộng mô hình; qua đó góp phần đa dạng hóa sản phẩm nông nghiệp địa phương và nâng cao thu nhập cho hội viên.