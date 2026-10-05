Ngành nội thất Nhật Bản thúc đẩy chuỗi cung ứng tái chế và kinh tế tuần hoàn

Tập đoàn bán lẻ đồ nội thất hàng đầu Nhật Bản - Nitori Holdings dự định xây dựng một trong những cơ sở tái chế lớn nhất Nhật Bản, như một phần của nỗ lực hình thành chuỗi cung ứng tái chế trong nước và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn.

Nitori sẽ đầu tư khoảng 2,5 tỷ yên (16 triệu USD) vào cơ sở tái chế mới tại tỉnh Saitama, dự kiến bắt đầu hoạt động vào nửa đầu năm tài chính 2028. Khu phức hợp rộng 15.000 mét vuông sẽ bao gồm 02 tòa nhà tái chế đồ nội thất và một văn phòng kiêm cơ sở nghiên cứu.

Cơ sở này sẽ thu gom và tháo dỡ hơn 10.000 tấn đồ nội thất và vật dụng gia đình mỗi năm, chuyển đổi chúng thành nguyên liệu thô có thể tái sử dụng.

Nitori cho biết cơ sở này sẽ nằm trong số những cơ sở tái chế đồ nội thất lớn nhất Nhật Bản.

Dựa trên dữ liệu ước tính của Bộ Môi trường Nhật Bản, Nitori cho biết, tỷ lệ tái chế đồ nội thất ở Nhật Bản chỉ khoảng 20%, trong khi 80% còn lại trở thành rác thải. Tỷ lệ tái chế các thiết bị gia dụng lớn cao hơn nhiều, với 93% máy điều hòa và 80% tủ lạnh và tủ đông được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế.

Đồ nội thất rất khó tái chế vì cồng kềnh, nặng và thường làm từ hỗn hợp nhiều vật liệu bao gồm gỗ, kim loại và nhựa, khiến việc tháo dỡ tốn kém và mất nhiều công sức.

Khác với các thiết bị gia dụng, vốn quy định bởi Luật Ttái chế thiết bị gia dụng của Nhật Bản và yêu cầu người tiêu dùng chia sẻ chi phí xử lý, đồ nội thất không thuộc phạm vi điều chỉnh của khung pháp lý tái chế riêng. Do đó, việc tái chế đồ nội thất gặp khó khăn trong việc phát triển vì khó đạt được lợi nhuận.

Nitori từ lâu đã cung cấp dịch vụ thu gom trả phí cho các sản phẩm không còn sử dụng, nhưng các mặt hàng này thường bị vứt bỏ thay vì tái chế. Công ty cho biết quy mô, lượng sản phẩm thu hồi ổn định và mạng lưới hậu cần độc quyền sẽ cho phép họ vượt qua các rào cản về chi phí đã cản trở việc tái chế đồ nội thất.

Theo Nitori, trung tâm tái chế mới dự kiến sẽ giúp giảm chi phí xử lý và tiêu hủy hàng năm hơn 100 triệu yên. Các vật liệu tái chế như gỗ và kim loại sẽ được bán cho các nhà sản xuất xi măng và giấy.

Nitori và IKEA Nhật Bản đã xây dựng hoạt động kinh doanh dựa trên đồ nội thất giá phải chăng, qua đó giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận và mua sắm đồ nội thất hơn. Sự dễ tiếp cận này cũng góp phần thúc đẩy tiêu dùng gia tăng. Nitori cho biết công ty hướng tới chuyển đổi mô hình kinh doanh theo hướng bền vững hơn, như một phần của quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn.

Tại châu Âu và các thị trường khác, khái niệm “trách nhiệm mở rộng” của nhà sản xuất, theo đó các nhà sản xuất chịu trách nhiệm về việc xử lý và tái chế sản phẩm của họ, đã được thiết lập vững chắc. Các chính phủ cũng đã ban hành luật để thúc đẩy việc tuần hoàn tài nguyên, giúp nâng cao tỷ lệ tái chế đồ nội thất.

Nhận thức về môi trường cũng đang tăng lên ở Nhật Bản, đặc biệt là trong giới trẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tái chế đồ nội thất. Theo một khảo sát của Boston Consulting Group, khoảng 60% người được hỏi cho biết họ muốn mua các sản phẩm có tác động môi trường thấp hơn.

Khi sự quan tâm đến nền kinh tế tuần hoàn ngày càng tăng, các sáng kiến tái chế đang nổi lên như một chiến trường cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà sản xuất đồ nội thất lớn.

Năm 2017, IKEA Nhật Bản đã ra mắt dịch vụ thu mua lại đồ nội thất IKEA đã qua sử dụng. Họ tân trang lại các sản phẩm thu hồi lại và bán lại với giá chiết khấu, đồng thời cung cấp các bộ phận thay thế miễn phí để kéo dài tuổi thọ sản phẩm.

Ryohin Keikaku, người điều hành thương hiệu Muji, cũng thu hồi đồ nội thất đã qua sử dụng, sửa chữa và bán lại.

Nitori, công ty nắm giữ khoảng 20% thị phần đồ nội thất Nhật Bản, cũng hy vọng sẽ mở rộng sang lĩnh vực tân trang và bán lại đồ nội thất bằng cách sử dụng các mặt hàng thu gom từ cơ sở tái chế. Công ty dự định xây dựng chuyên môn trong việc tháo dỡ và nghiền nhỏ đồ nội thất, đồng thời áp dụng kiến thức đó vào việc thiết kế các sản phẩm dễ tái chế hơn.

Mục tiêu cuối cùng là thiết lập một hệ thống tích hợp bao gồm phát triển sản phẩm, sản xuất và tái chế, tạo ra một mô hình kinh doanh bền vững hơn.