Ra tù 3 tháng, cặp tình nhân lại bị bắt vì lừa đảo

Ngày 28/9, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Văn Hòa (28 tuổi, trú xã Ea Ning) và Trần Thị Ngọc Trâm (32 tuổi, trú xã Krông Ana) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Văn Hòa và Trần Thị Ngọc Trâm tại cơ quan điều tra. Ảnh: SĐ

Theo điều tra ban đầu, ngày 13/9, do cần tiền tiêu xài, Hòa và Trâm bàn bạc, thống nhất đến các cửa hàng kinh doanh đồ điện gia dụng hỏi mua dây điện và yêu cầu thanh toán bằng hình thức chuyển khoản.

Sau đó, cả hai sử dụng ứng dụng MoMo trên điện thoại, tạo giao dịch giả thông báo thanh toán thành công rồi đưa cho chủ cửa hàng xem để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn này, Hòa và Trâm đã thực hiện 6 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 6 cuộn dây điện tại các cửa hàng ở nhiều xã, phường thuộc tỉnh Đắk Lắk, gồm Quảng Phú, Ea Kar, Ea Kao và Tân Lập. Số dây điện chiếm đoạt được, cả hai mang đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tiếp nhận tin báo của các bị hại, Công an xã Quảng Phú triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 25/9 bắt giữ Hòa và Trâm.

Đáng chú ý, Hòa và Trâm có quan hệ tình cảm từ nhiều năm trước. Tháng 6 vừa qua, cả hai mới chấp hành xong án phạt tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tương tự.

Vừa trở về địa phương được 3 tháng, cặp tình nhân tiếp tục tái phạm và bị bắt giữ.