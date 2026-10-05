Vợ bám vào nắp capo xe ô tô sau khi bắt quả tang chồng ngoại tình

Một người phụ nữ ở Meerut đã bám vào nắp capo của chiếc xe ô tô đang chạy sau khi đối chất với chồng mình, người mà cô phát hiện đang đi cùng người phụ nữ khác. Cảnh sát cho biết người chồng được cho là đã cố gắng lái xe bỏ chạy trong khi cô đang ở phía trước xe.

Một clip về vụ việc đã xuất hiện trên mạng, cho thấy người phụ nữ bám vào nắp capo khi chiếc xe di chuyển qua khu vực.

Theo cảnh sát, người phụ nữ, được xác định là Sunita Singh, đã đối chất với chồng mình, Mayank Singh, sau khi phát hiện anh ta trong xe với Mahi Verma, người được cảnh sát mô tả là bạn gái của anh ta, theo báo cáo của TOI.

Người phụ nữ bám vào nắp capo xe ở Meerut (Ảnh: X/@sirajnoorani)

Theo các nguồn tin, một cuộc tranh cãi đã xảy ra sau đó. Cảnh sát cho biết Mayank đã cố gắng lái xe bỏ chạy trong khi Sunita đứng ở phía trước xe. Khi xe di chuyển, cô trèo lên nắp capo và bám vào. Các báo cáo khác cho biết chiếc xe đã đi được khoảng 5 km trước khi bị chặn lại gần Kashiram Colony ở khu vực Lohianagar.

Cảnh sát Lohianagar đã bắt giữ Mayank Singh và Mahi Verma liên quan đến vụ việc, các quan chức cho biết. Chiếc xe cũng đã được thu hồi và tạm giữ. Cán bộ khu vực Kotwali Sangram Singh cho biết vụ án liên quan đến cáo buộc người chồng cố tình tông xe vào vợ sau khi người vợ phát hiện anh ta đang ở cùng một người phụ nữ khác.

Cảnh sát cho biết đang tiến hành điều tra thêm để làm rõ toàn bộ diễn biến sự việc và xác định các tình tiết dẫn đến cuộc đối đầu.

Cảnh sát đang xem xét clip cùng với các bằng chứng khác như một phần của cuộc điều tra.

Theo các nguồn tin địa phương, cặp vợ chồng này, cư trú tại khu vực Qazi Pur thuộc đồn cảnh sát Lohianagar, đã kết hôn được khoảng 15 năm và có 2 con. Các báo cáo cũng cho biết đã có những tranh chấp kéo dài trong gia đình. Cảnh sát vẫn chưa tiết lộ thêm chi tiết về mối quan hệ được cho là giữa Mayank và Mahi hoặc hoàn cảnh dẫn đến cuộc đối đầu.

Cuộc điều tra vẫn đang tiếp tục.