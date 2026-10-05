Từ hôm nay, người dân có thể báo tin giả qua VNeID

Từ ngày 5/10, người dùng có thể báo tin, tố giác hoặc phản ánh nội dung có dấu hiệu giả, sai sự thật ngay trên VNeID. Ảnh: Quang Nam.

Từ ngày 5/10, VNeID trở thành một trong những kênh để cá nhân, cơ quan và tổ chức báo tin, tố giác hoặc phản ánh thông tin có dấu hiệu giả, sai sự thật.

Quy định này nằm trong Nghị định 328/2026/NĐ-CP về phòng, chống tin giả, tin sai sự thật, được Chính phủ ban hành ngày 19/8 và có hiệu lực từ ngày 5/10.

Theo Điều 13, phản ánh có thể được gửi trực tiếp, qua đường dây nóng, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, bộ, ban, ngành, ứng dụng VNeID hoặc bằng văn bản tới cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Việc bổ sung VNeID giúp người dùng có thêm một kênh số để chuyển những thông tin nghi ngờ là giả, sai sự thật tới cơ quan chức năng.

Sau khi tiếp nhận, nội dung phản ánh sẽ được kiểm chứng, xác minh trước khi cơ quan có thẩm quyền đưa ra hướng xử lý. Với trường hợp có dấu hiệu tội phạm, việc xử lý được thực hiện theo quy định của pháp luật hình sự và các quy định liên quan.

VNeID không chỉ được dùng để tiếp nhận phản ánh. Theo quy định mới, ứng dụng này còn là một trong những kênh để Bộ Công an công bố, cảnh báo những thông tin đã được kiểm chứng, xác minh và xác định là giả hoặc sai sự thật.

Với nội dung có nguy cơ gây khủng hoảng truyền thông hoặc ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và trật tự quản lý kinh tế, Bộ Công an sẽ phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để tổ chức cảnh báo rộng rãi.

Nghị định cũng quy định cá nhân, cơ quan và tổ chức khi phát hiện tin giả, tin sai sự thật có trách nhiệm thông báo tới cơ quan chức năng có thẩm quyền. Cơ quan tiếp nhận sau đó có trách nhiệm xử lý nguồn tin theo quy định.

Việc phản ánh cũng đi kèm trách nhiệm của người gửi. Trường hợp lợi dụng việc báo tin, tố giác hoặc phản ánh tin giả để thực hiện hành vi bị nghiêm cấm theo Luật Tiếp công dân sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Trước khi bổ sung kênh phản ánh tin giả, VNeID đã được sử dụng để tiếp nhận một số nhóm phản ánh, kiến nghị khác như thông tin về an ninh trật tự, tố giác tội phạm, vi phạm hành chính, vi phạm giao thông và các vướng mắc liên quan đến dịch vụ công.

Việc bổ sung phản ánh tin giả từ ngày 5/10 tiếp tục mở rộng vai trò của VNeID, từ ứng dụng định danh và lưu trữ giấy tờ điện tử sang một kênh tương tác giữa người dân với cơ quan chức năng.