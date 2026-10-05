Phát hiện đường dây tổ chức xuất cảnh trái phép

Sau khi xác lập chuyên án đấu tranh, bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng bắt giữ Sùng Văn Quang (sinh năm 1996) và Ly Thền Hồ (sinh năm 1991) cùng trú tại tỉnh Lào Cai.

Đối tượng Ly Thền Hồ và Sùng Văn Quang bị bắt giữ.

Các đối tượng khai cấu kết với các đối tượng bên kia biên giới qua ứng dụng Wechat, đưa chị Giàng Thị C xuất cảnh trái phép sang tỉnh An Huy (Trung Quốc) bán làm vợ người Trung Quốc với giá 110.000 nhân dân tệ (gần 400 triệu đồng). Nhận định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ và tài khoản ẩn danh để xóa dấu vết, lực lượng chức năng đã mở rộng vụ án để điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.