Khởi tố 2 chủ homestay tại Sóc Sơn

Chiều 5/10, tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế-xã hội quý III 2026 do UBND TP Hà Nội tổ chức, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã thông tin về vụ villa, homestay “mọc như nấm” trong rừng phòng hộ ở Sóc Sơn.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an TP Hà Nội trên tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt, tổ chức xác minh, điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ đối với sai phạm của các cá nhân, các tổ chức.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 2 vụ án và 7 bị can liên quan đến các sai phạm về mua bán, lấn chiếm đất rừng phòng hộ, về các hành vi đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ.

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trả lời tại họp báo. Ảnh: Đình Hiệp

Trong đó, ông Nguyễn Văn Thắng (chủ công trình SOLARA Đồng Đò) và bà Phạm Thị Thanh Bình (chủ homestay Huy Hoàng) bị khởi tố về hành vi "đưa hối lộ". Một cá nhân khác là Trịnh Văn Thanh bị khởi tố về tội "môi giới hối lộ".

Bên cạnh đó, cơ quan Công an cũng đã khởi tố 3 đối tượng nhận hối lộ, gồm: Lê Văn Tuấn, cán bộ Đội Quản lý trật tự xây dựng huyện Sóc Sơn (cũ); Đoàn Trung Kiên và Nguyễn Quốc Sơn (cùng là cán bộ thuộc Hạt Kiểm lâm số 4 thuộc Chi cục Kiểm lâm thành phố Hà Nội).

“Đối với vụ việc của cựu Trưởng thôn Nguyễn Văn Hòa, hiện nay chưa có tài liệu liên quan đến 2 chủ đất có sai phạm nêu trên. Cơ quan Công an đã khởi tố 2 vụ án khác nhau”, Đại tá Nguyễn Đức Long cho hay.

Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết thêm, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục điều tra làm rõ các hành vi vi phạm của các chủ đất và các tổ chức, cá nhân khác trên khu vực rừng phòng hộ Sóc Sơn.

Trước đó vào ngày 1/10, UBND xã Kim Anh đã cưỡng chế nhiều công trình, trong đó có Solara Đồng Đò, homestay Huy Hoàng và một công trình trong thung lũng.