Nữ đại sứ Du lịch Quảng Trị bức xúc trước thông tin 'lây bệnh cho nhiều người'

Ngày 5/10, ông Trần Anh Vũ, Chủ tịch UBND xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, cho biết địa phương đã chuyển đơn trình báo của cô Lại Thị Yến Nhi (SN 2002, trú thôn Tân Thành, xã Lao Bảo) đến Công an xã Lao Bảo để xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đơn trình báo, cô Yến Nhi cho rằng thời gian qua có người đăng tải, chia sẻ trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm và uy tín của cô.

Lại Thị Yến Nhi nhận danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021. Ảnh: Ngọc Vũ

Cụ thể, ngày 4/10, nữ đại sứ phát hiện một tài khoản Facebook đăng công khai bài viết kèm hình ảnh và nội dung được cho là ám chỉ đến cô. Bài viết có nhắc đến “Đại sứ Du lịch 2021”, địa danh Tân Thành - Lao Bảo; đồng thời đưa ra thông tin liên quan đến việc chơi Pickleball và lây nhiễm HIV.

Theo Yến Nhi, nội dung bài viết khiến cô cho rằng người đăng đang ám chỉ mình bởi cô quê ở xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa (cũ), nay thuộc xã Lao Bảo, đồng thời từng đạt danh hiệu Đại sứ Du lịch tỉnh Quảng Trị năm 2021.

Yến Nhi cho biết, ngoài bài viết được đăng công khai trên Facebook, cô còn có một số hình ảnh, tài liệu chụp màn hình liên quan đến việc nội dung này được gửi, chia sẻ qua tin nhắn cho những người khác.

Theo trình báo, Yến Nhi khẳng định bản thân không liên quan đến những thông tin được đăng tải và cho rằng các nội dung này đã ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của cô.

“Tôi thấy thông tin trên mạng xã hội nhưng vì đang sinh sống, làm việc tại Đà Nẵng nên không quan tâm. Không ngờ sau đó tôi phát hiện một số người lấy hình ảnh trên trang Facebook cá nhân của tôi rồi chia sẻ cho người khác kèm những nội dung trên”, Yến Nhi nói.

Chia sẻ với PV, cô cho biết đã lâu không về quê và cũng không chơi Pickleball.

“Tôi rất bức xúc khi hình ảnh cá nhân bị sử dụng để gắn với những thông tin sai sự thật. Việc này không chỉ ảnh hưởng đến bản thân tôi mà còn tác động đến gia đình, người thân”, Yến Nhi cho hay.

Cô đề nghị cơ quan công an xác minh, làm rõ người đăng tải, chia sẻ các thông tin trên; đồng thời xử lý theo quy định pháp luật nếu xác định có hành vi vi phạm.

Hiện Công an xã Lao Bảo đang xác minh nội dung trình báo trên.