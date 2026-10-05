Tìm hiểu về quy trình giải quyết yêu cầu bồi thường nhà nước của Hàn Quốc

Đoàn đã có buổi gặp mặt với ông Jeong Yong Hwan, Viện trưởng Viện kiểm sát cấp cao Seoul và làm việc với ông Gwak Yeong Hwan, Trưởng phòng Thanh tra, Ban Tố tụng, Viện kiểm sát cấp cao Seoul và một số thành viên thuộc Viện kiểm sát cấp cao Seoul.

Sau khi trao đổi về mục đích của đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Vũ, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và Bồi thường nhà nước - Trưởng đoàn đã nêu một số vấn đề với mong muốn được đại diện Viện kiểm sát cấp cao Seoul chia sẻ về quy định pháp luật của Hàn Quốc hiện hành về việc thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước như: Phạm vi thực hiện trách nhiệm bồi thường, phương thức thực hiện yêu cầu bồi thường, thủ tục bồi thường đối với từng phương thức, việc chi trả tiền bồi thường, trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ; đồng thời chia sẻ những khó khăn, vướng mắc gặp phải trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường và trao đổi kinh nghiệm để gợi mở các giải pháp có thể áp dụng vào việc giải quyết yêu cầu bồi thường ở hai nước.

Về phía Viện kiểm sát cấp cao Seoul, ông Gwak Yeong Hwan đã khái quát về cơ chế bồi thường của Nhà nước Hàn Quốc và các vấn đề trực tiếp liên quan. Theo đó, trách nhiệm bồi thường của nhà nước Hàn Quốc được thực hiện chủ yếu theo 2 phương thức khác nhau. Bên cạnh đó, Viện kiểm sát cấp cao Seoul đã chia sẻ về các khó khăn, vướng mắc của quy định pháp luật và trong quá trình giải quyết các yêu cầu bồi thường.

Trên cơ sở tìm hiểu các quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước của Việt Nam, Viện kiểm sát cấp cao Seoul cũng đã đánh giá cao sự tiến bộ của một số quy định mà Hàn Quốc có thể nghiên cứu, học tập, đặc biệt là việc nhà nước có trách nhiệm thu thập văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường và chứng minh mối quan hệ nhân quả giữa hành vi trái pháp luật của người thi hành công vụ với thiệt hại xảy ra mà người dân không có nghĩa vụ phải thực hiện.

Kết thúc buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Vũ cảm ơn sự tiếp đón của Viện kiểm sát cấp cao Seoul và những nội dung trao đổi của Viện kiểm sát cấp cao Seoul từ góc độ của cơ quan giải quyết, thực thi pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại các khu vực đối với việc hoàn thiện pháp luật Hàn Quốc trong lĩnh vực bồi thường nhà nước. Đây là những gợi mở để đoàn nghiên cứu, tham khảo, vận dụng phù hợp vào quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật về bồi thường nhà nước của Việt Nam trong thời gian tới.

Đặc biệt là kinh nghiệm thực tiễn giải quyết các vụ việc yêu cầu bồi thường để bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người yêu cầu bồi thường.