Thanh tra TP Bắc Ninh chỉ ra thiếu sót, sai phạm tại Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân

Thanh tra TP Bắc Ninh đã ban hành kết luận thanh tra số 348 việc chấp hành các quy định pháp luật trong khám bệnh, chữa bệnh và thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước tại Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch và Dược phẩm Sơn Lâm - Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân, có trụ sở tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân có trụ sở tại phường Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Việc chấp hành các điều kiện khám bệnh, chữa bệnh, Thanh tra TP Bắc Ninh kết luận: Khu vực kiểm soát nhiễm khuẩn chưa niêm yết đầy đủ quy trình xử lý dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị và quy trình làm sạch dụng cụ chưa đúng theo quy định tại Thông tư số 16/2018/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Khu vực lưu giữ chất thải y tế chưa có biển cảnh báo, tên, mã số chất thải nguy hại và biểu tượng là chưa đúng quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Hồ sơ nhân sự sắp xếp chưa khoa học, gây khó khăn cho việc tìm kiếm, tra cứu thông tin; 2 hồ sơ thực hành thiếu thành phần (văn bằng, chứng chỉ của người thực hành);

Ghi tên thuốc đối với thuốc thành phần có nhiều hoạt chất chưa đúng quy định tại Thông tư số 26 ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế; đơn thuốc thiếu nội dung “Số định danh cá nhân/số căn cước công dân/số căn cước/số hộ chiếu của người bệnh” là chưa đúng quy định tại Thông tư số 26 ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Hạch toán thiếu doanh thu

Việc thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với ngân sách nhà nước, Thanh tra TP Bắc Ninh cũng chỉ ra những vi phạm.

Cụ thể, năm 2024, Công ty đã hạch toán chi phí không tương ứng với doanh thu của năm 2024 số tiền hơn 409,2 triệu đồng, hạch toán vào chi phí quản lý khoản chi không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh số tiền hơn 48 triệu đồng, hạch toán vào chi phí khác một số khoản tiền chậm nộp bảo hiểm xã hội, thuế… không đúng quy định với số tiền hơn 21,9 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 4 Thông tư số 96 ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;

Hạch toán thiếu doanh thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh số tiền hơn 662 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 3 Thông tư số 96 ngày 22/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Dẫn đến tăng số thuế Thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phải nộp thêm năm 2024 là hơn 114 triệu đồng.

Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào không phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh số tiền hơn 10,8 triệu đồng, khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua hàng là tài sản cố định phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không chịu thuế GTGT với số tiền hơn 1,9 tỉ đồng là vi phạm quy định tại Điều 14 Thông tư 219 ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Dẫn đến giảm số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ năm 2024 chuyển sang 2025 là hơn 1,9 tỉ đồng.

Năm 2025, Công ty hạch toán thiếu doanh thu năm 2025 số tiền hơn 3,1 tỉ đồng là vi phạm quy định tại Điều 8 Nghị định số 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ; hạch toán vào chi phí giá vốn đối với khoản chi trả cho người lao động từng lần có giá trị từ năm triệu đồng trở lên nhưng không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt số tiền hơn 629 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 9 Nghị định số 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ;

Hạch toán chi phí khác không đúng quy định với tổng số tiền hơn 32,1 triệu đồng vi phạm quy định tại Điều 10 Nghị định số 320 ngày 15/12/2025 của Chính phủ. Dẫn đến tăng số thuế TNDN phải nộp thêm năm 2025 là hơn 313 triệu đồng;

Công ty kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với hóa đơn mua hàng là tài sản cố định phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh không chịu thuế GTGT với số tiền hơn 63,3 triệu đồng là vi phạm quy định tại Điều 14 Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2024. Dẫn đến giảm số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ chuyển sang 2026 là hơn 63,3 triệu đồng.

Kết luận Thanh tra TP Bắc Ninh kiến nghị yêu cầu Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch và Dược phẩm Sơn Lâm - Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân nộp về tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh số tiền hơn 427 triệu đồng (năm 2024 là hơn 114 triệu đồng, năm 2025 là hơn 313 triệu đồng) do vi phạm chính sách pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

Căn cứ kết quả thanh tra, ngày 7/9/2026 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 399 về việc thu hồi tiền; ngày 9/9/2026 Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch và Dược phẩm Sơn Lâm - Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân đã thực hiện nộp xong số tiền hơn 427,2 triệu đồng vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh Bắc Ninh.

Thanh tra TP Bắc Ninh đề nghị Trưởng Thuế cơ sở 6 TP Bắc Ninh căn cứ mức độ vi phạm trong việc chấp hành chính sách pháp luật thuế nêu trên, theo thẩm quyền xem xét xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo quy định tại Điều 12 và Điều 16 Nghị định số 125 ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn đối với Công ty cổ phần Du lịch và Dược phẩm Sơn Lâm - Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân.

Xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân

Yêu cầu Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân, Chi nhánh Công ty cổ phần Du lịch và Dược phẩm Sơn Lâm - Bệnh viện đa khoa Thiện Nhân nghiêm túc rút kinh nghiệm, xem xét trách nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đã để xảy ra những khuyết điểm, hạn chế trong chấp hành các quy định về cơ sở vật chất, nhân sự, dược và chấp hành các quy định của pháp luật về thực hiện nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước;

Niêm yết đầy đủ quy trình xử lý dụng cụ, quy trình vận hành thiết bị và quy trình làm sạch dụng cụ theo Thông tư số 16 của Bộ trưởng Bộ Y tế; có biển cảnh báo, tên, mã số chất thải nguy hại và biểu tượng tại khu vực lưu giữ chất thải y tế theo quy định tại Thông tư số 20 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Rà soát, sắp xếp lại hồ sơ nhân sự bảo đảm đầy đủ các thành phần và khoa học để thuận lợi trong quản lý, tra cứu thông tin;

Ghi tên thuốc đối với thuốc thành phần có nhiều hoạt chất theo quy định tại Thông tư số 26 ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế; bổ sung thông tin trong đơn thuốc theo quy định tại Thông tư số 26 ngày 30/6/2025 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Chủ động cử người hành nghề tham gia cập nhật kiến thức y khoa theo quy định tại Điều 22 Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Điều 3 Thông tư số 32 ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Y tế;

Điều chỉnh lại số liệu kế toán theo kết quả thanh tra để bảo đảm tính chính xác, phù hợp, đúng quy định của Luật Kế toán, các Luật Thuế và văn bản hướng dẫn hiện hành.