Khởi tố vụ sản xuất thực phẩm giả

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện công ty này có dấu hiệu sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng không đúng công bố. Tổ chức khám xét cơ sở sản xuất của công ty và 3 cơ sở, quầy thuốc đã nhập hàng, lực lượng chức năng phát hiện hơn 1,2 triệu viên sủi đã thành phẩm.

Theo tài liệu điều tra, chi phí sản xuất mỗi lọ chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng được bán ra thị trường từ 45.000 đến 60.000 đồng/lọ, thông qua các quầy thuốc và nền tảng thương mại điện tử như TikTok Shop, Shopee. Các sản phẩm được quảng cáo giúp tăng sức đề kháng, hỗ trợ thải độc, làm mát gan với đối tượng sử dụng là trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược - Mỹ phẩm Vintechpharm (áo kẻ xanh). Ảnh: bocongan.gov.vn

Kết quả phân tích cho thấy chất natri benzoat trong các viên sủi có hàm lượng từ 4,18-6,78%, vượt ngưỡng cho phép từ 20-33 lần, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Ngoài ra, một số thành phần như vitamin B1, B3, B6 và các hoạt chất được quảng cáo trên nhãn không có trong sản phẩm.