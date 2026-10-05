VKSQS khu vực 32 kiểm sát nguồn tin về tội phạm tại các Đồn biên phòng tỉnh Ninh Bình

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Thị Huân, Viện trưởng VKSQS khu vực 32 công bố quyết định và kế hoạch kiểm sát trực tiếp.

Phối hợp cùng Đoàn kiểm sát có VKSND khu vực 4, khu vực 10 và khu vực 11, tỉnh Ninh Bình. Tại các buổi kiểm sát, sau khi nghe đồng chí Trưởng đoàn công bố Quyết định, Kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đại diện đơn vị được kiểm sát đã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác theo yêu cầu, Đoàn kiểm sát tiến hành kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ tài liệu và các nội dung có liên quan.

Chỉ huy Đồn Biên phòng báo cáo kết quả việc phát hiện, tiếp nhận, chuyển giao nguồn tin về tội phạm.

Kết thúc từng cuộc kiểm sát, Đoàn kiểm sát đã thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát, trong đó nhấn mạnh những kết quả mà các đơn vị đã đạt được: Các đơn vị đã tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về phát hiện, tiếp nhận, phân loại và chuyển giao nguồn tin về tội phạm; duy trì việc quản lý sổ sách, hồ sơ, phân công cán bộ thực hiện nhiệm vụ.

Chủ động bám nắm địa bàn, tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, bảo đảm nguồn tin được tiếp nhận, xử lý, chuyển giao đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục.

Nổi bật có Đồn Biên phòng Kim Sơn đã vận dụng sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, đấu tranh, phòng, chống tội phạm, giúp bà con nhân dân trên địa bàn quản lý có kênh thông tin nắm bắt quy định pháp luật và thông tin kịp thời những tin báo, tố giác cho đơn vị. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số hạn chế, tồn tại trong quá trình thực hiện cần được khắc phục kịp thời.

Kiểm sát viên VKSQS khu vực 32 kiểm tra hệ thống sổ sách, hồ sơ của Đồn Biên phòng.

Phát biểu sau khi thông qua dự thảo Kết luận kiểm sát, Thủ trưởng các đơn vị được kiểm sát đều nhất trí cao với nội dung dự thảo Kết luận trực tiếp kiểm sát; nghiêm túc tiếp thu, tổ chức rút kinh nghiệm, khắc phục các tồn tại, hạn chế, đồng thời, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhằm nâng cao chất lượng, bảo đảm công tác chuyên môn, nghiệp vụ thực hiện đúng quy định của pháp luật.