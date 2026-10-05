5 bị cáo lĩnh 49 năm 3 tháng tù trong vụ án ma túy

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo gồm: Trần Văn Ba (SN 1985), Đỗ Quang An (SN 1992), Đỗ Minh Tuấn (SN 2000), Trần Công Bằng (SN 2001), cùng trú tại xã An Quang, TP Hải Phòng và Nhâm Đức Thắng (SN 1993, trú tại phường Móng Cái 2, TP Quảng Ninh).

Theo cáo trạng của VKSND khu vực 6, TP Quảng Ninh, đầu tháng 2/2026, Trần Văn Ba được một người bạn người Trung Quốc tên A Thinh (không rõ lai lịch) gửi nhờ cất hộ ma túy để A Thinh về Trung Quốc ăn Tết, sau Tết sẽ lấy lại. Đầu tháng 3/2026, sau khi xảy ra mâu thuẫn với vợ, Trần Văn Ba đến nhà Nhâm Đức Thắng ở nhờ, mang theo vali chứa ma túy.

Tối 5/3/2026, Ba rủ An, Tuấn và Bằng đến nhà Thắng chơi. Bằng chuẩn bị riêng ma túy ketamine để sử dụng. Trong quá trình di chuyển, Tuấn và An đã cung cấp ma túy cho Thắng và Ba sử dụng.

Từ 2h30' đến 21h15' ngày 6/3/2026, Thắng nhiều lần sử dụng nơi ở của mình làm địa điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ba cung cấp ma túy, cùng An tổ chức sử dụng và cho Tuấn, Bằng sử dụng.

Khoảng 21h15' cùng ngày, tổ công tác của Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện nhóm có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Tại đây, lực lượng chức năng thu giữ nhiều loại ma túy cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng.

Căn cứ tính chất, mức độ hành vi phạm tội và các tình tiết của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên phạt Trần Văn Ba 11 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và 9 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt là 21 năm tù.

Cùng phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Đỗ Quang An bị tuyên phạt 9 năm tù, Nhâm Đức Thắng 8 năm 6 tháng tù và Đỗ Minh Tuấn 7 năm tù; Bị cáo Trần Công Bằng bị tuyên phạt 45 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.