Đang được hoãn án tù để nuôi con, người mẹ trẻ vác dao đoạt mạng 'tình mới' của chồng cũ

Theo Công an tỉnh An Giang, Trần Thị Mỹ Chi là người đang được hoãn chấp hành án phạt tù 8 năm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do đang nuôi con nhỏ. Chi đã ly hôn với anh L.V.T. (SN 1991, trú tại xã Hòa Lạc, tỉnh An Giang). Hiện anh T. sinh sống cùng chị T.T.M. (SN 1983, trú tại phường Châu Đốc, tỉnh An Giang).

Đối tượng Trần Thị Mỹ Chi - Ảnh: Công an tỉnh An Giang.

Do mâu thuẫn liên quan đến việc cấp dưỡng nuôi con, giữa Chi và chị M. nhiều lần xảy ra cự cãi, nhắn tin xúc phạm nhau. Khoảng 12 giờ ngày 3/10, do bực tức từ những mâu thuẫn trước đó, Chi nảy sinh ý định tìm chị M. để giải quyết mâu thuẫn.

Chi điều khiển xe mô tô, mang theo dao đến nhà anh T. tại xã Hòa Lạc. Tại đây, giữa Chi và chị M. tiếp tục xảy ra mâu thuẫn, xô xát. Sau khi được những người có mặt can ngăn, Chi chạy ra ngoài và dùng gạch ném về phía chị M. nhưng không trúng.

Sau đó, hai bên tiếp tục xô xát và dùng dao tấn công nhau. Trong lúc giằng co, Chi dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị M. Những người có mặt nhanh chóng can ngăn và đưa chị M. đi cấp cứu, tuy nhiên chị M. đã tử vong trước khi đến bệnh viện. Sau khi xảy ra vụ việc, Chi đến Công an phường Vĩnh Tế đầu thú.

Hiện Công an tỉnh An Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định của pháp luật.