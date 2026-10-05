Người đàn ông rượt chém 3 mẹ con khiến một người tử vong

Người đàn ông hành hung nạn nhân (ảnh cắt từ video clip do người dân đăng tải).

Tối 5/10, lãnh đạo UBND xã Năm Căn (tỉnh Cà Mau) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng làm cho một người tử vong và hai người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h20 cùng ngày tại ấp 3, xã Năm Căn. Nghi phạm được xác định là T.Ch.C., ngụ cùng địa phương.

Vào thời điểm trên, C. đã dùng dao chém chị N.T.L.H. (39 tuổi) cùng hai con của chị H. là cháu V.N.T.K. (6 tuổi) và cháu V.N.B.C. (11 tuổi). Thời điểm xảy ra vụ án, người con còn lại của chị H. không có ở nhà nên may mắn thoát nạn.

Nghe tiếng kêu la, người dân xung quanh chạy đến nhưng không dám ngăn cản do người đàn ông rất hung hãn và đang trong tình trạng say xỉn. Nhận được tin báo, Công an địa phương nhanh chóng có mặt tại hiện trường khống chế người gây án, đồng thời đưa các nạn nhân đến cơ sở y tế địa phương.

Tuy nhiên, bé gái 6 tuổi đã không qua khỏi, chị H và người con lớn 11 tuổi bị thương nặng, được chuyển đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau.

Được biết, chị H. là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn, đã ly hôn và có 3 người con. Đối tượng gây án cũng đã ly hôn, làm nghề nuôi chồn và có mối quan hệ tình cảm với chị H.

Lãnh đạo xã Năm Căn cho biết, T.Ch.C., ở gần nhà nạn nhân, không phải đối tượng bất hảo. Việc C. dùng dao chém chị H. và các con của chị nghi do ghen tuông.

Cơ quan chức năng đã tạm giữ T.Ch.C., để tiếp tục điều tra, làm rõ.