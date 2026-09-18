Ra mắt Hội Hoa kiểng phường Sa Đéc

Ban Chấp hành Hội Hoa kiểng Sa Đéc lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt. Ảnh: VĂN ĐẤU

Hội Hoa kiểng phường Sa Đéc là tổ chức xã hội nghề nghiệp của các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu, bảo tồn và phát triển ngành hàng hoa kiểng trên địa bàn phường, được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, bình đẳng, không vì mục đích lợi nhuận.

Hội có mục đích tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh hoa kiểng, thúc đẩy liên kết, chuyển giao khoa học kỹ thuật, quảng bá thương hiệu hoa kiểng Sa Đéc, góp phần xây dựng Làng hoa Sa Đéc phát triển bền vững gắn với du lịch, bảo tồn giá trị văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Sau lễ ra mắt, Hội Hoa kiểng Sa Đéc tiến hành Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, bầu Ban Chấp hành và Ban Kiểm tra. Ông Huỳnh Thanh Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội Hoa kiểng phường Sa Đéc.