Dự báo Nam bộ mưa lớn từ chiều 21-9, có nơi trên 400mm

Đợt mưa này tại Nam bộ chủ yếu xảy ra vào chiều và tối. Ảnh minh họa: ANH VŨ - MINH HẢI

Trưa 20-9, Đài Khí tượng - thủy văn Nam bộ nhận định, trong những ngày đầu tuần tới, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục chi phối thời tiết Nam bộ.

Từ ngày 20 đến 24-9, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi ngang qua Nam bộ. Hình thái này khiến trời nhiều mây, gây mưa rào diện rộng, có nơi mưa to đến rất to. Tuy nhiên, mưa vừa, mưa to chủ yếu vào chiều tối và đêm. Buổi sáng, Nam bộ hửng nắng nhẹ. Nhiệt độ cao nhất trên toàn khu vực dao động 29-32 độ C.

Từ ngày 25 đến 27-9, dải hội tụ nhiệt đới có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc. Nam bộ vẫn còn mưa ở nhiều nơi nhưng lượng mưa có xu hướng giảm. Riêng miền Đông vẫn có thể xuất hiện mưa to cục bộ.

Từ ngày 28 đến 30-9, Nam bộ giảm mưa, số ngày có nắng sẽ nhiều hơn. Mưa chủ yếu xảy ra vào chiều và tối, diện mưa rải rác, có nơi mưa vừa, cục bộ mưa to.

Trên vùng biển Nam bộ, từ ngày 20 đến 22-9, dải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây thời tiết xấu. Mưa dông xảy ra ở nhiều nơi trên vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển TPHCM, vùng biển Cà Mau đến An Giang và đặc khu Phú Quốc.

Sáng nay, 20-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cũng cảnh báo đợt mưa lớn ở Nam bộ những ngày đầu tuần. Cụ thể, từ chiều 21 đến ngày 24-9, Nam bộ cùng khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh: Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt. Riêng trong ngày và đêm nay, Nam bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông, lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm, tập trung vào chiều và đêm.