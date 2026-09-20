Biển Đông xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới, khả năng hình thành bão thế nào?

Khả năng xuất hiện bão trên Biển Đông những ngày tới thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (20/9), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc.

Dự báo ngày và đêm 20/9, khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, vùng biển phía Tây Nam của khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Dải hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông có thể mạnh lên những ngày tới. Ảnh: PV

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

TS Nguyễn Ngọc Huy, chuyên gia về biến đổi khí hậu và cảnh báo thiên tai cho biết, sáng nay (20/9), nhiễu động gió Đông phát triển mạnh ở Trung Bộ và Nam Trung Bộ. Mưa vừa và mưa to xảy ra ở Nha Trang, Bình Định, Quảng Ngãi, và khu vực từ Đà Nẵng tới Đông Hà. Đề phòng mưa lớn cường suất cao ở Nha Trang sáng nay và ở Lâm Đồng, Miền Đông Nam Bộ vào chiều nay.

Mô hình EC-AIFS, mô hình trí tuệ nhân tạo của Trung tâm Dự báo Thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF), đang đưa ra một kịch bản đáng chú ý về khả năng hình thành vùng áp thấp ở khu vực phía Đông Philippines trong những ngày cuối tháng 9.

Theo kịch bản này, khoảng ngày 25/9, một vùng áp thấp có thể hình thành ngoài khơi phía Đông Philippines, sau đó dịch chuyển về khu vực đảo Luzon. Mô hình cũng đưa ra kịch bản vùng áp thấp này có thể đi vào Biển Đông từ khoảng ngày 29/9.

Tuy nhiên, đây mới là kịch bản dự báo ở thời hạn khá xa và hiện mới được một mô hình AI đưa ra. Vì vậy, chưa thể khẳng định vùng áp thấp có hình thành hay có phát triển thành áp thấp nhiệt đới, bão hay không. Diễn biến cần tiếp tục được theo dõi trong những ngày tới khi các mô hình dự báo có thêm dữ liệu cập nhật.

Theo phân tích từ ảnh vệ tinh Himawari, hiện đã xuất hiện một vùng nhiễu động với các cụm mây phát triển mạnh và liên tục tại khu vực này. Tuy nhiên, hệ thống chưa thể hiện rõ chuyển động xoáy nghịch, do đó chưa có dấu hiệu đủ để xác định một xoáy thuận nhiệt đới đang hình thành.

TS Nguyễn Ngọc Huy nhận định, dù vậy, kịch bản của mô hình EC-AIFS cũng có cơ sở khi khu vực được dự báo xuất hiện nhiễu động đang có nền nhiệt độ mặt nước biển rất cao, lên tới khoảng 31 độ C. Đây là điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển của một hệ thống nhiệt đới.

Các chuyên gia nhận định cần theo dõi thường xuyên diễn biến của vùng nhiễu động này, đặc biệt trong những ngày tới khi hệ thống có khả năng dịch chuyển về phía Philippines và Biển Đông.

Trong bối cảnh hiện nay, đồng bằng Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ đang có mưa nhiều, mực nước một số sông ở mức cao, sự xuất hiện thêm một áp thấp nhiệt đới hoặc bão có thể làm gia tăng nguy cơ tác động đến nhiều khu vực. Vì vậy, việc theo dõi sớm các khả năng phát triển của hệ thống thời tiết này là cần thiết để chủ động ứng phó.

Mưa lớn dịch chuyển vào Nam Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn hiện đã dịch chuyển sang khu vực từ phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ

Từ khoảng chiều 21/9 đến ngày 24/9, ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 150-250mm/đợt, cục bộ có nơi trên 400mm/đợt. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (>100mm/3h).

Cảnh báo mưa dông, mưa lớn cục bộ, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh ở khu vực ở khu vực Trung Bộ và Nam Bộ. Đêm qua và sáng nay (20/9), khu vực từ Hà Tĩnh đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 19/9 đến 08 giờ ngày 20/9 có nơi trên 50mm như các trạm: Cẩm Yên (Hà Tĩnh) 57.0mm, Gia Vòng (Quảng Trị) 64.6mm, Hồ chứa nước Phú Bài (Tp. Huế) 67.6mm,…

Ngày và đêm 20/9, khu vực từ Tp. Huế đến Tp. Đà Nẵng, phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm). Khu vực từ phía Nam tỉnh Thanh Hoá đến Quảng Trị, các nơi khác ở khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm (thời gian mưa tập trung vào chiều và tối).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc (thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất).