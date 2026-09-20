Bắc Ninh: Ra mắt Quỹ Khuyến học, Khuyến tài phường Hạp Lĩnh

Sáng 20/9, phường Hạp Lĩnh tổ chức ra mắt Quỹ Khuyến học, Khuyến tài phường. Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh; Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố; lãnh đạo Ủy ban MTTQ, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố Bắc Ninh và phường Hạp Lĩnh.

Đồng chí Trần Thị Hằng tặng hoa chúc mừng Ban điều hành Quỹ Khuyến học, Khuyến tài phường Hạp Lĩnh.

Phường Hạp Lĩnh là địa phương có truyền thống hiếu học gắn với truyền thống khoa bảng của vùng đất Bắc Ninh - Kinh Bắc. Trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phường đã tiếp nhận và thừa hưởng 850 triệu đồng chuyển giao từ Quỹ Khuyến học, Khuyến tài Hoàng Quốc Việt, thành phố Bắc Ninh (cũ). Đây là nguồn quỹ đầu tiên, tạo nền móng quan trọng cho hoạt động khuyến học, khuyến tài của phường, thể hiện sự quan tâm của các cấp chính quyền đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của địa phương.

Được sự đồng hành, ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, những người con quê hương và Nhân dân, nguồn lực của Quỹ tiếp tục được bổ sung. Tính đến 20/9/2026, phường tiếp nhận thêm tổng số tiền ủng hộ Quỹ gần 1,88 tỷ đồng; nâng tổng nguồn Quỹ Khuyến học, Khuyến tài phường Hạp Lĩnh lên hơn 2,7 tỷ đồng.

Đồng chí Trần Thị Hằng và Ban điều hành Quỹ Khuyến học, Khuyến tài phường Hạp Lĩnh tặng hoa chứng nhận các đơn vị ủng hộ quỹ.

Theo Điều lệ, Quỹ Khuyến học, Khuyến tài phường Hạp Lĩnh là quỹ xã hội, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; hoạt động dưới sự quản lý nhà nước của UBND phường và các cơ quan có liên quan theo quy định. Đồng chí Nguyễn Công Ngọ, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Ninh làm Chủ tịch danh dự Quỹ.

Với mục đích tạo nguồn lực hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên có thành tích tiêu biểu; phát hiện, khuyến khích tài năng, góp phần phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn, lãnh đạo phường Hạp Lĩnh kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và những người con quê hương tiếp tục quan tâm, đồng hành, đóng góp xây dựng Quỹ. Qua đó, cùng chung tay chăm lo cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo và tạo thêm cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ.

Đồng chí Trần Thị Hằng và lãnh đạo phường Hạp Lĩnh khen thưởng các sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.

Tại lễ ra mắt, sau khi tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, nhà hảo tâm dành cho Quỹ Khuyến học, Khuyến tài phường Hạp Lĩnh, từ nguồn Quỹ này, phường đã trao thưởng cho 156 tập thể, cá nhân, dòng họ có thành tích trong phong trào khuyến học, khuyến tài với tổng số tiền hơn 212 triệu đồng. Việc kịp thời biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, khuyến khích sự nỗ lực, sáng tạo và tạo động lực để phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn ngày càng phát triển.