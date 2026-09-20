An Giang: Khởi công cầu thuộc Chương trình 'Tết Quân-Dân' năm 2027

Các đại biểu, nhà tài trợ và chính quyền địa phương thực hiện nghi thức động thổ, chính thức khởi công xây dựng cầu chùa Sóc Sâu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Cầu chùa Sóc Sâu có mức đầu tư 315 triệu đồng, trong đó 290 triệu đồng do các nhà hảo tâm tài trợ; phần còn lại do chính quyền và nhân dân địa phương đóng góp.

Công trình được xây dựng thay thế cầu cũ đã xuống cấp, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân ấp An Phú và khu vực lân cận.

Khi hoàn thành, cây cầu không chỉ giúp người dân, học sinh đi lại an toàn, thuận tiện hơn mà còn góp phần kết nối giao thông nông thôn, tạo điều kiện giao thương, vận chuyển nông sản, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội và từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng của địa phương.

Công trình cầu chùa Sóc Sâu là một trong những hoạt động thiết thực trong chuỗi hoạt động “Tết Quân-Dân” năm 2027 Chôl Chnăm Thmây tại xã Gò Quao, góp phần chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào Khmer; đồng thời tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tình đoàn kết quân-dân và chung sức xây dựng nông thôn ngày càng khang trang.

Dịp này, đại diện đơn vị tài trợ trao bảng tượng trưng hỗ trợ 290 triệu đồng xây dựng cầu; Ban tổ chức trao hoa cảm ơn các cá nhân, đơn vị đồng hành với công trình.