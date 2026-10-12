Quốc lộ 27B quá tải

Quốc lộ 27B đoạn từ Quốc lộ 1 nối vào đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm (đi qua xã Nam Cam Ranh) có mặt đường hẹp, dân cư sinh sống hai bên đường đông đúc. Hiện nay, đoạn đường này bộc lộ nhiều bất cập khi số lượng xe tải lớn chạy qua hằng ngày nhiều, khiến mật độ giao thông trở nên dày đặc. Người dân xã Nam Cam Ranh đã nhiều lần kiến nghị việc nâng cấp mở rộng Quốc lộ 27B nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển, lưu thông hàng hóa.

Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông

Quốc lộ 27B là tuyến đường lưu thông chính qua địa bàn xã Nam Cam Ranh, kết nối từ Quốc lộ 1 lên khu vực Bác Ái và các địa phương thuộc tỉnh Lâm Đồng. Những năm trước, tuyến đường này cơ bản đáp ứng nhu cầu lưu thông, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương. Tuy nhiên, sau khi 2 tuyến đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm và Cam Lâm - Vĩnh Hảo đi vào hoạt động (năm 2023 và 2024), tuyến đường này bộc lộ nhiều bất cập khi phương tiện giao thông tăng đột biến, nhất là xe tải loại lớn. Chính vì vậy, cử tri xã Nam Cam Ranh liên tục kiến nghị tỉnh quan tâm sớm đầu tư mở rộng đoạn Quốc lộ 27B có điểm đầu từ nút giao với Quốc lộ 1, đến điểm nối vào cao tốc Nha Trang - Cam Lâm; đồng thời sớm trang bị hệ thống chiếu sáng trên đoạn đường này.

Đoạn Quốc lộ 27B qua xã Nam Cam Ranh có nhiều xe tải lớn lưu thông.

Có mặt tại đoạn đường này, phóng viên chứng kiến chỉ trong thời gian rất ngắn đã có mấy chục xe tải, xe khách loại lớn chạy qua. Đáng chú ý, khu vực này rất đông dân cư sống 2 bên đường, học sinh đi học qua lại thường xuyên. Ông Lê Văn Tú (nhà gần Quốc lộ 27B) cho biết, từ khi tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi vào hoạt động thì đoạn đường này luôn trong tình trạng quá tải bởi xe ô tô các loại chạy cả ngày lẫn đêm. Người dân ở đây không chỉ bị ô nhiễm bởi tiếng ồn mà còn luôn cảm thấy bất an, lo sợ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Lượng xe chủ yếu chạy từ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm ra Quốc lộ 1 và ngược lại.

Ông Hà Thế Ân - Chủ tịch UBND xã Nam Cam Ranh cho biết, sau khi các tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam được đưa vào khai thác, lưu lượng phương tiện lưu thông qua Quốc lộ 27B tăng cao, trong đó có nhiều xe tải trọng lớn và xe container. Tuy nhiên, hạ tầng Quốc lộ 27B, nhất là đoạn kết nối từ Quốc lộ 1 đến đường dẫn vào cao tốc còn hạn chế về quy mô mặt đường chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu lưu thông. Tình trạng phương tiện tập trung đông dẫn đến nguy cơ ùn tắc và mất an toàn giao thông tại các nút giao, điểm đấu nối với đường dân sinh. Vì vậy, ngành giao thông cần sớm rà soát tổng thể hiện trạng tuyến đường và các nút giao kết nối để có phương án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 27B phù hợp với nhu cầu vận tải. Đồng thời, khắc phục các điểm tiềm ẩn tai nạn, bổ sung hệ thống chiếu sáng, biển báo, thoát nước và tăng cường quản lý hành lang an toàn giao thông, bảo đảm kết nối thông suốt giữa đường bộ cao tốc, Quốc lộ 1 và mạng lưới giao thông địa phương.

300 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng

Được biết, tuyến Quốc lộ 27B trước thuộc Bộ Giao thông vận tải (nay là Bộ Xây dựng) quản lý. Sau khi tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam đi vào hoạt động, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải đề nghị đầu tư mở rộng Quốc lộ 27B đoạn từ nút giao Quốc lộ 1 đến nhánh dẫn cao tốc Nha Trang - Cam Lâm. Tuy nhiên theo Luật Đường bộ mới, tuyến Quốc lộ 27B đã được phân cấp cho tỉnh quản lý. Vì vậy, việc nâng cấp mở rộng tuyến đường này được tỉnh chủ động cân đối nguồn vốn để đưa vào kế hoạch đầu tư.

Xe tải lớn chiếm hết mặt đường Quốc lộ 27B.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, đoạn Quốc lộ 27B kết nối từ nút giao đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đến Quốc lộ 1 có chiều dài khoảng 1,2 km, nền đường rộng 7,5m, mặt đường kết cấu bê tông nhựa rộng 5,5m. Trong khi đường bộ cao tốc Bắc - Nam đã được đầu tư xây dựng giai đoạn 1 có nền đường rộng 17m và đường Quốc lộ 1 hiện hữu có nền đường rộng 19,5m. Vì vậy, đoạn tuyến nêu trên không bảo đảm quy mô để đáp ứng được nhu cầu vận tải rất lớn lưu thông từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Bắc - Nam và ngược lại. Bên cạnh đó, khu vực Cam Ranh được định hướng quy hoạch là đô thị du lịch - logistics với tuyến Quốc lộ 27B đóng vai trò trục giao thông quan trọng gắn kết các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các trung tâm logistics.

Ông Nguyễn Văn Vinh - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, việc đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 27B từ nút giao đường bộ cao tốc Nha Trang - Cam Lâm đến Quốc lộ 1 là hết sức cần thiết để đáp ứng nhu cầu vận tải kết nối từ Quốc lộ 1 đến cao tốc Bắc - Nam. Để sớm đầu tư nâng cấp đoạn tuyến trên, Sở Xây dựng đã có văn bản gửi Sở Tài chính góp ý về dự thảo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030. UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tham mưu việc tiếp thu, bổ sung phương án phân bổ số tăng thu năm 2025, với dự kiến phân bổ 300 tỷ đồng để đầu tư Dự án mở rộng Quốc lộ 27B (bao gồm đầu tư điện chiếu sáng).