Biến giá trị di sản thành nguồn lực, đưa Quảng Trị trở thành điểm đến bốn mùa
Tối 24/11, UBND tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Quảng Trị, kỳ 1 năm 2026 với chủ đề “Rực rỡ miền kỳ quan - Linh thiêng vùng đất lửa”. Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Trị trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu khai mạc của đồng chí Hoàng Nam, UVBTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại sự kiện.
Nguồn Quảng Trị: https://baoquangtri.vn/multimedia/truyen-hinh/202611/bien-gia-tri-di-san-thanh-nguon-luc-dua-quang-tri-tro-thanh-diem-den-bon-mua-0977998/