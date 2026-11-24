Du khách xem trình diễn thu hoạch lúa trời. (Ảnh: NHƯ ANH)

Ngay từ sáng sớm, tại Khu A1 thuộc Vườn quốc gia Tràm Chim, những chiếc xuồng nhỏ được các chàng trai, cô gái và cả những người cao tuổi trong trang phục áo bà ba bơi chầm chậm, cùng nhau trò chuyện và len lỏi qua những thảm lúa trời rộng lớn ngút ngàn để thu hoạch lúa.

Đang vào cuối mùa nước nổi nên trên vùng đất ngập nước của Vườn quốc gia, thỉnh thoảng có vài chiếc xuồng máy chở du khách vào tận cánh đồng để xem trình diễn, tái hiện cảnh thu hoạch loại lúa đặc biệt này.

Thấy nhiều du khách vừa bất ngờ, vừa thích thú về cây lúa trời đang được thu hoạch cuối mùa nước nổi, anh Lê Quỳnh Phương, hướng dẫn viên du lịch Vườn quốc gia Tràm Chim cho biết: “Đây là một loại lúa thiên nhiên mọc trên cánh đồng mênh mông nước, sinh trưởng tốt nhất là vào mùa nước nổi. Điều đặc biệt là nước lũ lên tới đâu, cây lúa vươn dài ra tới đó, trồi vượt lên trên mặt nước để trổ bông.

Lúa trời là loại lúa chịu phèn, vượt nước rất tốt, có thể vượt mực nước có độ sâu từ 3-5m. Lúa thường trổ bông vào tháng 10 và bắt đầu chín vào tháng 11, 12. Bông lúa có đuôi đỏ, khi hạt chín vỏ trấu màu vàng đen; có hạt thóc to hơn lúa thường và rất thưa, mỗi ngày một bông chín vài ba hạt”.

Trước đây, để thu hoạch lúa vào mùa nước nổi (mùa lũ), người dân bơi xuồng vào giữa đám lúa rồi cầm hai thanh tre đập ngọn lúa vào be xuồng cho rụng vào xuồng. Nếu không thu hoạch, đến khi mặt trời lên hạt lúa chín sẽ tự rụng. Do đó, để thu hoạch lúa trời, người dân phải đi vào lúc tối hoặc lúc mặt trời chưa mọc. Nhờ có lúa trời, chuỗi thức ăn, hệ sinh thái ngập nước không bị đứt gãy ở Vườn quốc gia Tràm Chim.

Thu hoạch lúa trời ở Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: NHƯ ANH)

Cây lúa trời là một biểu thị sinh thái đặc trưng nhất mùa nước nổi ở vùng Đồng Tháp Mười xưa mà hiện nay ở vùng này, chỉ còn Vườn quốc gia Tràm Chim lưu giữ và bảo tồn được quần thể lúa.

Ông Phạm Đức Hòa, Giám đốc Khu du lịch Tràm Chim, Vườn quốc gia Tràm Chim cho biết, hoạt động thu hoạch lúa trời bước đầu thực hiện trải nghiệm, làm tiền đề khai thác du lịch cho năm tiếp theo.

“Chúng tôi muốn cho người dân và du khách cùng hòa vào thiên nhiên. Do đó, chúng tôi tiếp tục có kế hoạch xây dựng chương trình trải nghiệm các hoạt động gắn với đặc trưng sinh thái, tạo nét riêng làm điểm nhấn thu hút khách đến Tràm Chim, trong đó có trình diễn, tái hiện cảnh thu hoạch lúa trời", ông Phạm Đức Hòa cho biết.

Hoạt động trình diễn, tái hiện cảnh thu hoạch lúa trời cũng là dịp quảng bá cảnh quan thiên nhiên, hình ảnh quê hương Đồng Tháp đến người dân, du khách và phát huy giá trị văn hóa truyền thống. Qua đó, giới thiệu phương thức khai thác lúa trời gắn với đời sống người dân vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười.

Thu hoạch lúa trời ở Vườn quốc gia Tràm Chim. (Ảnh: NHƯ ANH)

Quần thể lúa trời được Vườn quốc gia Tràm Chim đánh giá là sản vật đặc hữu không chỉ làm phong phú hệ sinh thái, mà còn gợi lại bao ký ức về một thời hoang vu của vùng đất ngập nước Đồng Tháp Mười. Ở đó, còn gợi lên hình ảnh các thế hệ cha ông sống dựa vào thiên nhiên để mưu sinh, cũng như sự thích nghi và kinh nghiệm ứng xử với môi trường tự nhiên.

Hiện, Vườn quốc gia Tràm Chim và đơn vị có liên quan đang tiếp tục thực hiện các giải pháp bảo tồn và phục hồi bền vững cây lúa trời với công tác nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và du lịch sinh thái.