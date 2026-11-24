Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự chương trình - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Các đại biểu dự chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam: Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chương trình "Muôn Sắc Việt Nam" dành 1 phút mặc niệm những nạn nhân không may mắn trong vụ nổ sáng nay tại phố Nguyễn Văn Tuyết, Đống Đa, TP. Hà Nội.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà...

Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại chương trình nghệ thuật.Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Chương trình do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội chủ trì; với sự phối hợp của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cùng các cơ quan, đơn vị liên quan. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội là đơn vị chủ trì thực hiện, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình.

Phát biểu tại chương trình nghệ thuật, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cho biết, tại Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, các sắc màu văn hóa của mọi miền Tổ quốc đã về đây hội tụ trong chương trình "Muôn sắc Việt Nam - Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp" chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

80 năm trước, trong thử thách của buổi đầu đất nước vừa giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã nêu tư tưởng: "Văn hóa phải soi đường cho quốc dân đi". Lời căn dặn ấy đến hôm nay vẫn còn tỏa sáng giá trị. Văn hóa đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, văn hóa bồi đắp bản lĩnh, nâng đỡ tâm hồn và soi sáng con đường chúng ta đi. Văn hóa là điều cha ông ta trao lại, nhưng cũng là điều chúng ta tạo nên bằng cách sống hôm nay và để lại cho mai sau.

Sân khấu chương trình nghệ thuật đặc biệt "Muôn sắc Việt Nam" thu hút hơn 50 ngàn khán giả - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Ngày Văn hóa Việt Nam hôm nay không chỉ để tôn vinh di sản mà còn khẳng định: nhân dân là người sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng văn hóa. Mỗi vùng miền một màu sắc, mỗi dân tộc một tiếng nói, cùng tạo nên bản hòa âm thống nhất của văn hóa Việt Nam.

"Với Thủ đô Hà Nội, được đón tinh hoa văn hóa mọi miền hội tụ hôm nay là niềm vinh dự, đồng thời là lời nhắc nhở về trách nhiệm của Thủ đô ngàn năm văn hiến. Chúng tôi sẽ giữ gìn di sản, nuôi dưỡng tài năng, mở rộng không gian văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh để truyền thống và hiện đại cùng làm nên Thủ đô đáng sống, nơi mọi người dân được sáng tạo và thụ hưởng", Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh.

Văn hóa chỉ thực sự tỏa sáng khi được chuyển hóa thành việc làm tốt, ứng xử đẹp, tình yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng.

Đêm nghệ thuật được kết cấu gồm: Phần khai từ "Đất nước muôn đời", ba chương nghệ thuật và phần kết "Việt Nam bừng sáng năm châu".

Phần khai từ "Đất nước muôn đời" đưa khán giả trở về huyền tích Lạc Long Quân – Âu Cơ, hình ảnh bọc trăm trứng và hành trình lên non, xuống biển. Tiếng trống đồng, cánh chim Lạc cùng các lớp trình diễn gợi nhắc hai chữ "đồng bào", đặt cảm thức chung nguồn cội ở điểm mở đầu của đêm hội.

Mạch nghệ thuật tiếp nối qua ba chương "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi", "Muôn sắc di sản", "Bản sắc vươn xa" và phần kết "Việt Nam bừng sáng năm châu".

Ở chương I, câu chuyện về sức mạnh văn hóa được kể qua lời ru của mẹ, hạt gạo quê hương, tiếng hát nơi tiền tuyến, tình người trong gian khó và niềm vui ngày thống nhất. Những hình ảnh gần gũi cho thấy văn hóa hiện diện trong đời sống, nuôi dưỡng lòng yêu nước và gắn kết cộng đồng.

Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, lan tỏa tinh thần "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi" - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Tâm điểm của chương II là tiết mục "Bức tranh di sản", hội tụ 17 di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Hành trình qua châu thổ và trung du Bắc Bộ, Tây Bắc, Tây Nguyên, miền Trung và Nam Bộ đưa khán giả đến với sự phong phú của các làn điệu, lễ hội, tín ngưỡng và không gian thực hành văn hóa. Sự hiện diện của nghệ nhân và cộng đồng thực hành di sản góp phần đưa những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ đến gần công chúng hôm nay.

Chương III "Bản sắc vươn xa" tiếp tục câu chuyện bằng các tiết mục như "Lý cò style – Rock hạt gạo", "Máu đỏ da vàng". Chất liệu dân tộc gặp ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, gợi mở cách người trẻ tiếp nối di sản và đưa bản sắc Việt đến với những công chúng mới.

"Muôn sắc Việt Nam" quy tụ các nghệ sĩ đa thế hệ như: NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSND Thanh Hoa, NSND Tự Long, NSND Tấn Minh, NSƯT Cao Minh cùng những giọng ca được đông đảo công chúng yêu mến như: Mỹ Tâm, Tùng Dương, Noo Phước Thịnh, Hòa Minzy, Hoàng Thùy Linh, Hương Tràm, Đức Phúc, Erik, và Phương Mỹ Chi.

Tiết mục biểu diễn tại chương trình nghệ thuật đặc biệt - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Bên cạnh đó, danh sách tham gia còn có nghệ sĩ: Phạm Thu Hà, Quốc Thiên, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Đỗ Hoàng Hiệp, Anh Tú, Phạm Anh Duy, Lâm Bảo Ngọc, nhóm OPlus, OSAD, Cheng, Muộii, Y Garia, Thu Hằng. Các gương mặt thiếu nhi Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Thiên Kim, Kim Cương, Lê Ngọc Minh Giang, Bùi Khâu Minh Triết và Ngô Tuệ Mẫn góp thêm sắc thái trong trẻo cho câu chuyện tiếp nối tình yêu văn hóa qua các thế hệ.

Một trong những điểm đáng chờ đợi của "Muôn sắc Việt Nam" là các màn kết hợp giữa những tiếng hát đi cùng năm tháng và các nghệ sĩ đương đại. Liên khúc "Tự nguyện – Đất nước trọn niềm vui" kết nối NSND Quang Thọ, NSND Thu Hiền, NSƯT Cao Minh với Hòa Minzy, Erik và Đức Phúc.

"Made in Việt Nam" đưa NSND Thanh Hoa, Noo Phước Thịnh và Phương Mỹ Chi đến cùng một tiết mục. "Tiếng ru cội nguồn" quy tụ NSND Tự Long, Đông Hùng, Cheng và OSAD, mở ra cuộc gặp gỡ giữa lời ru, chất liệu dân gian và cách thể hiện của các nghệ sĩ đa thế hệ.

Một điểm nhấn của chương trình là ca khúc chủ đề "Rạng ngời văn hóa Việt Nam", do nhà sản xuất âm nhạc DTAP sáng tác riêng, qua phần thể hiện của ca sĩ Phương Mỹ Chi. Ca khúc tôn vinh sự phong phú, đa dạng của văn hóa 54 dân tộc Việt Nam, khẳng định tinh thần đại đoàn kết, ý thức chung nguồn cội và khát vọng đưa bản sắc Việt vươn xa.

Từ sáng tác này, vũ điệu cộng đồng được phát triển theo ý tưởng nghệ thuật của NSND Trần Ly Ly, do Quang Đăng biên đạo, hướng tới lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng số với sự phối hợp của TikTok Việt Nam, khuyến khích đông đảo công chúng tham gia.

Đặc biệt, trong phần kết chương trình, nghệ nhân, nghệ sĩ, các lực lượng biểu diễn và hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình cùng hòa nhịp theo ca khúc và vũ điệu, tạo nên đại cảnh cộng đồng giàu sức biểu tượng về tinh thần đoàn kết và niềm tự hào văn hóa dân tộc.

Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

"Muôn sắc Việt Nam" được xây dựng như một hành trình nghệ thuật tôn vinh bề dày lịch sử, truyền thống văn hiến và sự phong phú của văn hóa các dân tộc Việt Nam. Chương trình kết nối những giá trị di sản với sức sáng tạo đương đại, hướng tới đáp ứng nhu cầu thưởng thức của đông đảo nhân dân và lan tỏa tinh thần "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi".