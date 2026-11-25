Từ tiếng đàn bầu đến những bước nhảy hiện đại

Phía sau hình ảnh một dancer trẻ trung, năng động, với hàng trăm nghìn lượt theo dõi trên TikTok là một cô gái từng dành nhiều năm theo đuổi đàn bầu – nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Với Mỹ Anh, âm nhạc và vũ đạo không phải hai con đường tách biệt mà cùng tạo nên nền tảng cho hành trình nghệ thuật của mình.

Đến với đàn bầu từ khi còn nhỏ, Mỹ Anh dần tìm thấy sự gắn bó với nhạc cụ này qua thời gian. Cô nói, sức hấp dẫn của đàn bầu nằm ở khả năng tạo nên nhiều cung bậc cảm xúc chỉ từ một dây đàn. Không chỉ bị cuốn hút bởi âm thanh đặc biệt, Mỹ Anh còn trân trọng những giá trị văn hóa truyền thống được gửi gắm trong từng giai điệu. Năm 2025, cô tốt nghiệp Trung cấp chuyên ngành Đàn bầu tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đây không chỉ là dấu mốc trong quá trình học tập mà còn là minh chứng cho sự nghiêm túc của Mỹ Anh với âm nhạc dân tộc.

Mỹ Anh trong buổi thi tốt nghiệp Trung cấp, chuyên ngành Đàn bầu, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Song song với việc học đàn, Mỹ Anh phát triển hoạt động nhảy múa và dần tạo dựng hình ảnh riêng trên các nền tảng mạng xã hội. Hiện tài khoản TikTok của cô thu hút hơn 220.000 người theo dõi. Nền tảng âm nhạc dân tộc cũng trở thành lợi thế giúp Mỹ Anh có cách cảm nhận và thể hiện vũ đạo khác biệt. Cô chia sẻ: “Quá trình học đàn bầu giúp mình nhạy bén hơn với giai điệu, tiết tấu và cảm xúc của từng bản nhạc. Những kiến thức đó được vận dụng vào việc cảm nhạc, xây dựng động tác và truyền tải tinh thần trong mỗi bài diễn. Dù là đàn bầu hay nhảy hiện đại, mình cho rằng, điểm chung vẫn nằm ở cảm xúc và khả năng kết nối của người nghệ sĩ với âm nhạc”.

Thành công của Mỹ Anh khi đạt Nút Vàng Vietnam’s Got Talent (2016) đã mở ra cho cô gái một chương mới, giúp chị có thêm nhiều cơ hội hơn để tiếp xúc và nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Hành trình học tập và rèn luyện tại hai "cái nôi" nghệ thuật lớn là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, một lần nữa giúp Mỹ Anh vững bước hơn trên hành trình làm nghề của mình: “Môi trường học tập trong quân đội đã góp một phần lớn trong việc định hình phong cách làm việc của mình. Tính kỷ luật, sự cẩn thận và tinh thần trách nhiệm được rèn luyện thường xuyên giúp mình trở nên chỉn chu, chuyên nghiệp hơn trong học tập cũng như biểu diễn”.

Mỹ Anh tâm sự: “Nhìn lại chặng đường đã qua, mình tin rằng, mỗi giai đoạn đều mang đến cho mình những trải nghiệm và bài học riêng. Và cũng chính từ hành trình đó, mình tin rằng nỗ lực miệt mài, sự chăm chỉ chính là chìa khóa giúp mình bước qua mọi cánh cửa”.

Dấu ấn sáng tạo từ tình yêu lịch sử và văn hóa dân tộc

Năm 2024, Mỹ Anh giành danh hiệu Quán quân Nhịp sống trẻ. Thành tích này trở thành dấu mốc đáng nhớ, đồng thời mang đến cho cô sự tự tin và ý thức rõ hơn về trách nhiệm đối với mỗi sản phẩm nghệ thuật. Thay vì chỉ chú trọng hình thức biểu diễn, Mỹ Anh bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến nội dung, thông điệp và cảm xúc mà tác phẩm có thể truyền tải.

Tiết mục Bản hùng ca tuổi trẻ tại Liên hoan Bước nhảy sinh viên năm 2026 đã thể hiện rõ nét tinh thần của một cô gái trẻ. Với vai trò biên đạo và biểu diễn cùng tập thể lớp Quản lý văn hóa, trường ĐH Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, Mỹ Anh lựa chọn chủ đề lịch sử, kết hợp ngôn ngữ nhảy hiện đại để kể câu chuyện về sức mạnh tuổi trẻ.

Quá trình học tập tại hai trường nghệ thuật đã giúp cho Mỹ Anh có một nền tảng vững chắc.

Từ việc lựa chọn chủ đề, bài hát và biên đạo động tác, Mỹ Anh luôn cố gắng lồng ghép những thông điệp ý nghĩa đến với các độc giả: “Lần này, với tiết mục Bản hùng ca tuổi trẻ, mình muốn tái hiện hành trình từ những năm tháng chiến tranh gian khổ đến cuộc sống hòa bình hôm nay. Đặc biệt, việc đưa lời trong Bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào phần trình diễn là cách mình và tập thể nhấn mạnh niềm tự hào dân tộc, giá trị của độc lập, tự do”.

Với Mỹ Anh, lựa chọn chủ đề này xuất phát từ mong muốn giúp khán giả, nhất là người trẻ, cảm nhận sâu sắc hơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông cho tương lai đất nước. Tiết mục không chỉ dừng lại ở một phần trình diễn nghệ thuật mà còn gửi gắm thông điệp về lòng biết ơn, sự trân trọng lịch sử và trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với tương lai đất nước. Thành tích này tiếp tục nối dài những dấu ấn của Mỹ Anh trên con đường nghệ thuật. Tuy nhiên, điều cô hướng đến không chỉ là những giải thưởng mà còn là khả năng truyền tải thông điệp và tạo ra giá trị thông qua mỗi tác phẩm.

Mỹ Anh cùng tập thể lớp Quản lý văn hoá trong tiết mục “Bản hùng ca tuổi trẻ”.

Dùng ngôn ngữ hiện đại để lan tỏa giá trị truyền thống

Ở Mỹ Anh, tình yêu với nghệ thuật không chỉ thể hiện qua việc học tập, biểu diễn mà còn nằm ở mong muốn đưa những giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với đời sống giới trẻ.

Tận dụng lợi thế của một người trẻ, Mỹ Anh đã biến mạng xã hội trở thành một kênh truyền thông, đưa âm nhạc dân tộc đến gần hơn với các bạn trẻ: “Mình nhận thấy, mạng xã hội là một kênh rất tiềm năng để giới thiệu âm nhạc dân tộc. Việc gìn giữ văn hóa không nhất thiết phải làm mới hoàn toàn những giá trị vốn có. Điều quan trọng là tìm được cách thể hiện gần gũi, phù hợp để người trẻ cảm thấy hứng thú, dễ tiếp cận và hiểu hơn về vẻ đẹp của văn hóa dân tộc”.

Đặc biệt, Mỹ Anh đang ấp ủ những chương trình biểu diễn kết hợp yếu tố dân gian và hiện đại, qua đó giúp các giá trị truyền thống tiếp cận gần hơn với giới trẻ. Cô hy vọng có thể tạo ra những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân nhưng vẫn góp phần lan tỏa văn hóa Việt Nam.

Ở tuổi 20, hành trình nghệ thuật của Mỹ Anh vẫn đang tiếp tục với nhiều hướng đi rộng mở. Từ tiếng đàn bầu truyền thống đến những bước nhảy hiện đại, cô gái trẻ đang tìm cách dung hòa niềm đam mê cá nhân với trách nhiệm gìn giữ bản sắc văn hóa. Đó cũng là cách Mỹ Anh lựa chọn để khẳng định màu sắc riêng trên con đường nghệ thuật của mình.